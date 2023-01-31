Терапевты переехали в отремонтированные кабинеты

Участковые терапевты, которые во время ремонта 2-го этажа работали на 4-м, теперь переехали на 2-й этаж и ведут приём здесь. Здесь же расположены доврачебный и процедурный кабинеты. Также в холле перед терапевтическим отделением расположена стойка администратора отделения, к которому можно обратиться за помощью в любой непонятной ситуации или получить ответы анализов.

В процедурном кабинете пациенты терапевтического приема после установки необходимого оборудования смогут сдавать кровь и делать инъекции. Сдача крови будет производиться по электронной записи.

- Хочу обратить внимание, что забор крови будет организован для пациентов, которые имеют назначение на анализ от терапевта, либо заключение о госпитализации от государственной медицинской организации Ленинградской области или специалистов Гатчинской КМБ. По направлению из частных коммерческих клиник и центров забор крови здесь производиться не будет. Имея заключение о госпитализации от областных медучреждений или от специалистов Гатчинской КМБ, пациентам нужно будет обратиться с перечнем необходимых анализов в доврачебный кабинет №201, и соответствующие анализы будут выполнены, - отметила старшая медицинская сестра Гатчинской поликлиники Наталья Яшалова.

На 4 этаже Гатчинской поликлиники будут вести приемы кардиологи, эндокринологи, неврологи.

Также в Гатчинской поликлинике завершается ремонт части 3-го этажа. Этот этаж будет клинико-диагностическим и административным. Здесь разместятся отделение диагностики, УЗИ, процедурный кабинет, а в пристройке, где завершаются ремонтные работы, будут расположены кабинеты заведующей поликлиникой, заместителей главного врача по амбулаторно-поликлинической работе и по медицинскому обслуживанию населения района, старшей медицинской сестры по району, а также конференцзал и буфет для пациентов и сотрудников.

Пресс-служба Гатчинской КМБ