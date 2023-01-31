В Гатчине собрали «редкую фракцию»

С 11 до 13 часов на Театральной площади в центре города экоактивисты и их добровольные помощники – два десятка волонтеров принимали и сортировали мусор, требующий специальной утилизации. Вспененный полиэтилен, блистеры от таблеток, пластмассовые крышечки, батарейки, лампочки, поливинилхлорид, спрессованную бумажную массу, полистирол, твердый полипропилен и прочее – все это расфасовали по мешкам, погрузили в «Газели» и отправили заготовителю для дальнейшей сортировки и переработки.

Как признались организаторы, в этот раз жители города проявили небывалую активность: время сбора подошло к концу, а люди продолжали приносить и привозить на машинах рассортированный мусор. Было собрано рекордное количество различного вторсырья: 100 кг полиэтиленовых пакетов, 500 кг стекла, 50 кг полипропилена, 95 кг полиэтилена, 70 кг тетрапака и 60 кг полиэтилена низкого давления.

Акция называется «Редкая фракция», но поскольку в городе теперь нет площадки для раздельного сбора мусора, жители приносят для утилизации все. И число сознательных горожан, заботящихся об экологии, явно растет.

- Желающих сдать свое вторсырье было не просто много, а очень много, – говорит координатор акций по сбору редких фракций «Сдавай-ка» Алина Рыкова. – Некоторые приезжали даже из Гатчинского района – всех и не сосчитать. А это значит, что все больше людей стали задумываться о правильной утилизации отходах. И несмотря на то, что многие пункты приёма вторсырья закрылись, привычка сортировать и утилизировать мусор осталась. Это очень важно!

Многие жители приходили сдавать мусор вместе с детьми. Тем более, что в некоторых семьях дети выступили инициаторами раздельного сбора, как, например, шестиклассница Даша Кузнецова, которой о необходимости правильной утилизации отходов рассказывали в школе. В итоге вместе с мамой и бабушкой Даша принесла несколько пакетов с полиэтиленовыми бутылками, упаковками от яиц и батарейками.

Житель Нового Света Николай Смирнов привез полный багажник рассортированного мусора: полиэтилен, пластик, одноразовую посуду из офиса. А жительница Гатчины по имени Ольга пришла просто сдать сырье – и осталась помогать волонтерам сортировать отходы.

Всем, конечно, хотелось побыстрее разложить свое вторсырье по контейнерам. Для этого, как объясняют организаторы, нужно провести некоторую подготовку дома. Ориентируясь на маркировку, компактно упаковать отходы в разные пакеты по видам: стаканчики в стаканчики – по размерам, тетрапак в тетрапак, сплющить бутылки и флаконы, разложить по номерам пакеты, отрезав с них этикетки, и т.д. Волонтеры благодарны всем, кто позаботился об этом заранее и сэкономил время себе и активистам, а также место в мешках, которые заполнялись мгновенно. Тем не менее, сборщики вторсырья все равно перепроверяли, потому что еще не все внимательно читают правила, а сдавать сырье нужно без засора. Именно поэтому волонтеры тщательно следят за каждой баночкой и пакетиком, объясняют, подсказывают и поправляют. Чтобы отходы превратились в качественное сырье.

- Куда отправили все эти редкие и не очень редкие фракции?

- В этот раз нам пришлось перестроить потоки собранного сырья и немного «поиграть в тетрис», загружая машины, – поясняет Алина Рыкова. – Наши постоянные партнеры «Точка возврата. Центр ЭКО ответственности» вновь увезли целую газель – полиэтилен, стекло, полипропилен и тетрапак. Мы едва смогли закрыть машину. ИП Винокур забрал весь картон и бумагу. Силами волонтеров на автомобиле, предоставленном компанией «БукДуб», отвезли два бигбэга пакетов местному переработчику PlastPlus, а это целых 100 кг! Остальное сырье, как всегда, поехало на площадку вторичной переработки редких и сложных пластиков.

- Насколько вообще востребован этот рассортированный мусор?

- Буквально на прошлой неделе волонтеры нашего сообщества ездили на завод по переработке полистирола и вновь услышали, что предприятия нуждаются во вторсырье. Значит, мы все делаем правильно, наши старания нужны переработчикам. Спасибо всем, кто идет с нами в одном направлении! Мы благодарим наших постоянных волонтеров и тех, кто пришел недавно, особенно приятно видеть заинтересованную молодежь. Во время проведения этой акции нам помогали прекрасные люди в возрасте от 11 и до 69 лет. Потому что для хорошего дела нет границ…

По доброй традиции в акции принимал участие благотворительный фонд «БлагоДари», ребята из Gatchina_47 CLUB, которые собирали сырье, нужное для «Теремка». Волонтеры благодарны пекарне BrotHaus и бару «К750», которые накормили волонтёров вкусной пиццей и пирожками.

Напомним, что раздельный сбор вторсырья «Редкая фракция» проходит в Гатчине каждый месяц. Собирайте, сортируйте и приносите – анонсы акций мы публикуем в «Гатчинской правде»!

Екатерина Дзюба