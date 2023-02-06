Гатчинская гимнастка Ксения Савинова – золотой призер первенства Северо-Запада

В сборную команду Ленинградской области, которая представила 47 регион на окружных соревнованиях в городе Великие Луки Псковской области, вошли спортсменки из Гатчины, Выборга, Кингисеппа и Кировска.

В программе первого разряда гатчинская гимнастка Ксения Савинова завоевала золото, Анастасия Павлюченко стала бронзовым призёром, еще одну бронзу региону принесла Полина Чистякова в программе кандидата в мастера спорта. Также еще одна гатчинская спортсменка Эльвира Беляева отобралась в команду области на первенство России.

Теперь спортсменки представят Ленинградскую область на первенстве России.