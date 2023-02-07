Золото девочек и бронза ребят

Вот что рассказал об участие в турнире своих воспитанников Алексей Михайлов:

- Это первый официальный старт по дзюдо в наступившем году для спортсменов 2009-2010 г.р. Медальный план выполнен, но, по правде сказать, в одной из весовых категорий у юношей мы рассчитывали на более результативный исход.

Наши девочки в очередной раз добились побед уже в новой для себя возрастной категории, с чем мы их поздравляем. Лидия Улитина и Ксения Копачева в очередной раз стали победителями Первенства области.

Девочки показали результативную борьбу, но вопросы по тактике ведения поединка все же остались. Определенно предстоит работа на захватах, и также есть вопросы к спортсменкам касательно скоростных качеств.

Впереди контрольный старт на турнире в Подольске, где можно будет понять общее состояние и уровень борьбы наших девочек со спортсменками из других регионов. Данный турнир рассматривается в рамках подготовки к Первенству Северо-Западного федерального округа, которое состоится в начале марта в Череповце.

Наши ребята, Матвей Фролов и Александр Феденко, завоевали бронзовые награды. Александр Феденко выступил по мере своих сил, уступив лидерам своей категории. А вот Матвей Фролов мог быть и победителем данного турнира, но проиграл схватку за выход в финал спортсмену из Выборга. Как итог, победа в малом финале над своим товарищем по команде Ильей Михайловым позволила Матвею завоевать бронзу, а вместе с этим и путевку на первенство СЗФО в Череповец.

Илья Михайлов, который в рамках подготовки к первому официальному старту успешно выступал на промежуточных турнирах в последние несколько месяцев и мог претендовать на место в сборной, к сожалению, остался без медали и места в сборной.

… В рамках соревнований прошла торжественная церемония награждения Федерацией дзюдо Ленинградской области спортивных менеджеров судей и тренеров по итогам работы в 2022 году. Благодарственным письмом за высокие спортивные результаты, показанные воспитанниками в 2022 году на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, был отмечен тренер по дзюдо Алексей Сергеевич Михайлов из Гатчины.

Поздравляем тренера с заслуженным признанием, спортсменов с хорошим выступлением и желаем успешно выступить на соревнованиях в Череповце и завоевать путевки на Первенство России.