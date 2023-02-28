Ленобласть развивает велопрокат

В Ленобласти с 2020 года работает уникальный для России проект велошеринга СмартБайк. В системе велошеринга - 2 тысячи велосипедов и более 1200 парковок. За 3 года отработано больше 30 тысяч тревог, в основном - попытки краж. Все велосипеды были найдены. Система «Антивор» позволяет видеть в режиме онлайн все велосипеды и реагировать на тревоги. Двухколесный транспорт отслеживается с помощью замка.

«Велошеринг - это не только велосипеды и их обслуживание, это слаженное взаимодействие между разработчиками, технической службой, отделом безопасности, городскими структурами и клиентами. Это живой организм, который постоянно развивается и обрастает транспортными сетями. Велосипед по праву считаем альтернативным видом общественного транспорта», – прокомментировал председатель комитета транспорту Ленинградской области п Михаил Присяжнюк.

К преимуществам велошеринга относят собственно разработанные модели велосипеда, свое модульное программное обеспечение и выверенные практикой механизмы работы. Результат - более 300 тысяч уникальных пользователей, миллионы пройденных километров, награды от федеральных министерств и ведомств.

Наибольшим спросом в регионе велошеринг пользуется в Сосновом Бору, где построенная летом 2019 года велодорожка от моста на городской пляж до ЛАЭС стала одним из любимых мест прогулок. Еще одно перспективное применение велошеринга – это перехватывающий транспорт от дома до метро. Как, например, из Кудрово до метро Дыбенко.

Велошеринг готовится к открытию сезона в конце марта. Первые три сезона велошеринг работал в Кудрово, Гатчине, Кировске и Сосновом Бору. В этом году технически готовы присоединиться новые города - Мурино, Волхов и Выборг.