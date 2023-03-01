За что подросток пырнул ножом ровесника?

24 февраля в УМВД России по Гатчинскому району поступила телефонограмма из больницы: около четырех утра в приемный покой самостоятельно обратился 18-летний житель Гатчины с ранением грудной клетки слева. В состоянии средней тяжести раненый был помещен на отделение хирургии. Прибыла следственно-оперативная группа, уточнен диагноз: непроникающее ранение грудной клетки без повреждения внутренних органов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, работая по «горячим следам», сотрудники уголовного розыска в тот же день задержали в общежитии на ул. Карла Маркса 17-летнего уроженца Тверской области Николая В., учащегося 1 курса технологического факультета. Как ска-зали бы раньше, ПТУ…

Установлены обстоятельства происшествия. В ночь на 24 февраля в Гатчине на Театральной площади этот студент на почве личных неприязненных отношений нанес один удар ножом в грудь 18-летнему парню. Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство: злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца, поскольку потерпевший скрылся от него, и ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следствием подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.