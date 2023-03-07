Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в избиении прохожего в Гатчине

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен неизвестный мужчина, на вид около 60 лет, который бригадой скорой помощи госпитализирован и помещен в реанимацию.

6 марта в 19:15 у дома 48 по проспекту 25 Октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам, опергруппой Гатчинского УМВД, за совершение данного преступления задержан 44-летний житель Ставропольского края.

Установлено, что ссора произошла на почве внезапно возникших неприязненных отношений и ранее мужчины не были знакомы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.