В Гатчине наряд Росгвардии задержал правонарушительницу, находившуюся в розыске за кражу

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел гражданку, которая нецензурно выражалась в адрес других прохожих и показывала непристойные жесты, тем самым нарушая общественный порядок.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину за административное правонарушение и установили, что ранее она была судима за кражу, а также привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Также выяснилось, что задержанная находится в местном розыске за кражу смартфона стоимостью 15000 рублей и банковской карты у местной жительницы, совершенную 13 февраля в кондитерской на улице Авиатриссы Зверевой в Гатчине. Росгвардейцы доставили правонарушительницу в территориальный отдел полиции. По факту совершенной кражи было возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО