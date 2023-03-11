Большие и Малые Колпаны в царские времена

При нем начинается строительство новой, каменной лютеранской Колпанской кирхи Святого Петра. Закладка церкви состоялась 12 июля 1789 года в присутствии Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны. Автор первоначального проекта этого здания остался неизвестен. Работами по завершению строительства кирхи руководил известный столичный архитектор А.Д. Захаров. Государь неоднократно бывал здесь, наблюдая за ходом выполнения работ, с его именем связаны легенды и предания, передающиеся из поколения в поколение.

По распоряжению императора, в 1797 году в Колпанах была открыта двухклассная финская школа, ставшая первым подобным учебным заведением в Ингерманландии. Она спонсировалась Гатчинским городовым правлением. Сначала школа помещалась в доме кантора лютеранской кирхи, а затем в специально построенном здании, на земле, подаренной великим князем. Это учебное заведение упоминается в «Журнале Гатчинского городового правления» за 1798 год. Первым учителем школы был выходец их крестьян Абрахам Куйванен, скончавшийся в 1800 году и похороненный на Колпанском кладбище. По традиции, его дети и внуки тоже стали учителями.

Колпанская кирха часто фигурирует в документах Гатчинского городового правления. Запись от 3-го июня 1798 года сообщает: «Рапорт земского исправника Делина, коим доносит, что 22-го числа сего месяца колпинский пастор уведомил его, что примечено им во вновь строящейся в Колпине кирхе то место, где в 1789 году июля 12-го Ея Императорское Величество при закладке соизволил положить золотую медаль и оную накрыть медною доскою, выломано, и как медаль, так и доска внутри, что по свидетельству его найдено.

23-го числа, явясь к нему, гатчинский мельник Штакеншнейдер и представя золотую медаль, объявил, что оную купил у колпинского крестьянина Есипа Хендикова Ясиюгенна за 20 рублей, а крестьянин показал, что уже три или четыре недели тому назад сын его, Пертул, пришел к нему и показывая ту медаль, что прошедшую осень во время маневров нашел оную около дворца, просил его ехать на пудостскую мельницу и заложить за 20 рублей, что он и исполнил; он же, Пертул, отлучася от своего дому, чинит укрывательство, и когда пойман будет, донести не применет, медаль же находится у него, Делина».

Краткое описание Колпанской слободы можно найти в редкой книге Болтазара Кампенгаузена «Гатчина», изданной в 1797 году. Рассказывая о поместье Павла I, автор сообщал:

«В почтовом и торговом местечке Колпино, в трех верстах к югу от дворца по Порховской дороге, ежегодно в день Петра и Павла проходит довольно большая ярмарка. Здесь находится первая почтовая станция по дороге от Софии (София – ныне часть города Пушкина, прим. А.Б.). А также здесь строится, взамен деревянной, большая каменная церковь, которая со временем обещает стать красивейшей и крупнейшей финской сельской церковью».

Упоминается в книге и Черницкая каменоломня: «Близ Черниц, на юг от дворца, по Порховской дороге, выламывают более твердый известняк, который также часто используют для строительства. Цвет его смешанный, в разных слоях различный, то желтый как солома, то с красноватым и сероватым оттенками, местами в крапинках и жилках».

Не менее любопытные сведения о колпанской округе можно почерпнуть в малоизвестной финской рукописи «Старый Дудергоф», написанной в период с конца ХVIII до первой четверти ХIХ столетия, обнаруженной историком из Хельсинки Суло Халтсоненом. Неизвестный автор, возможно местный пастор, довольно подробно рассказывает об окрестностях Дудергофа. В рукописи упоминается Колпанская «каменная капельная церковь Св. Павла», сообщается о ежегодно проводимой 29 июня ярмарке в деревни «Колппана». Интересны сведения, записанные автором со слов лютеранских прихожан: «На расстоянии одной версты от Колппана посреди болота есть одно озеро, на которое князь Орлов приказал привести из Петербурга маленький галиот…»

С появлением в Гатчине церкви Святого Николая Чудотворца, открывшейся при городском госпитале, ее прихожанами стали колпанские и другие окрестные православные крестьяне. В Метрических книгах Госпитальной церкви 1790-х годов упоминаются крестьяне деревень Большие и Малые Колпаны Гатчинского ведомства: Иван Герасимов, Сафрон Степанов, Карп Федоров, Иван Федоров и другие. Иван Герасимов в 1796 году значится кузнецом. В 1793 году скончалась «крестьянская девица деревни Колпина Гатчинского ведомства Евдокия Григорьева», 73-х лет; в 1795 году умерла крестьянская вдова – Марфа Трофимова, 71-го года.

По сложившейся традиции финские жители гатчинской вотчины часто брали на воспитание сирот из Воспитательных домов Санкт-Петербурга. Среди них был крестьянин из Больших Колпан Юган Андрусов, в 1801 году взявший из приюта нескольких маленьких детей.

Казармы для солдат

В павловскую эпоху в крестьянских дворах Больших и Малых Колпан были расквартированы на постой офицеры и рядовые гатчинских войск. В основном это был Лейб-гвардии Кирасирский полк. Главным местом их размещения стала Колпанская слобода, примыкавшая к городу Гатчине со стороны лютеранской кирхи и усадьбы финского пастора. Так, например, в «Журнале Гатчинского Городового Правления, от 28 сентября 1797 года упоминаются расквартированные здесь лейб-гусары.

В 1799 году, по распоряжению императора Павла I, городским комендантом П.Х Обольяниным в деревне Малые Колпаны были построены деревянные казармы, где с этого времени стали размещаться солдаты. Гатчинский купец Гаврила Филимонов подрядился возвести здания конюшни, сенного сарая и кузницы. На берегу Химозского озера, со стороны Малых Колпан были устроены баня и прачечная. Примыкавшие к деревням луга и перелески служили местом войсковых учебных смотров.

В записи из «Журнала Гатчинского городского Правления» от 19 октября 1798 года упоминается казенная деревянная харчевня в слободе Колпино. В записи от 15 мая 1799 года, сообщает «о выплате денег за содержание двух питейных домов и двух штофных лавочек в деревне Колпине». Появился здесь и «хлебный магазин».

Почтовая станция

С 1797 года ведет свою историю Колпанская почтовая станция, открытая по высочайшему разрешению в деревне Малые Колпаны. Она стала второй по счету от Петербурга после Софии и располагалась на 47-й версте от столицы. В документах того времени упоминается «Колпинский почтовый дом». Однако эта станция существовала недолго. Указом императора Павла I от 20 ноября 1799 года почтовая станция переведена в Гатчину.

До сих пор в деревне Малые Колпаны сохраняется старый участок почтовой дороги (фрагмент, мощёный диким камнем). В 1980-1990-е годы местные старожилы еще могли показать место на улице Центральной, где находилась почтовая станция; в ХIХ столетии здесь был построен деревянный дом, в котором размещались постоялый двор и харчевня. Особенности расположения деревень на почтовом тракте способствовали тому, что многие крестьяне занимались здесь исключительно ямщицким промыслом, а селение Малые Колпаны в старину называли деревней извозчиков.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует