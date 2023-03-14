Я учу своих ребят, как здоровье укреплять
Когда мы говорим «детский сад», то понимаем, что это не только место, где ребенок проводит большую часть своего времени. Это особая территория, где наши дети познают мир, учатся дружить и прощать, строить планы и рассказывать о самом сокровенном, решать задачи и мечтать о покорении Вселенной.
В последние годы в нашей стране отмечается повышенное внимание государства и общественности к дошкольному образованию. Наличие федеральных государственных образовательных стандартов заставляет постоянно переосмыслять ежедневную работу. Новая модель образовательного учреждения определяется продуманной системой организации учебного процесса и деятельности детей, в основе которой лежат организация образовательной среды, инновационный подход к использованию традиционных методов в воспитании и образовании дошкольников, внедрении новых современных технологий.
Инструкторы по физической культуре дошкольных учреждений Гатчинского муниципального района 1 марта знакомились с работой по патриотическому воспитанию детей самого молодого детского сада нашего города. Детскому саду №52, расположенному в жилом квартале «IQ-Гатчина», нет еще и трех лет, но он уже зарекомендовал себя как настоящий профессионал не только на уровне района, но и области. Сама архитектура дошкольного учреждения и фасад цветов радуги уже при входе на территорию способствуют полету фантазии и вдохновения.
Светлана Колюбакина, руководитель сказочного детского сада, провела с нами экскурсию и определила приоритеты воспитания: развитие навыков мышления и успехи в обучении каждого ребенка. Дошкольный возраст – период, когда закладывается фундамент развития личности ребенка. Главное – его не упустить.
Результат работы дошкольного сада мы увидели на занятиях инструктора по физической культуре Екатерины Васильевой: «Развитие выносливости на занятиях физической культуры у детей с ОНР (общим недоразвитием речи) с использованием координационной лестницы» и в подготовительной группе, где задачей было социально-коммуникативное и патриотическое воспитание дошкольников в игре «Зарница».
Хорошая физическая форма, высокий уровень сформированности физических навыков и выносливости у дошкольников – главный показатель работы специалиста по физкультурно-оздоровительной работе. «Золотые» значки ГТО, медали и грамоты юных спортсменов на соревнованиях муниципального уровня – прекрасная оценка работы молодого педагога.
Отличительной особенностью детского сада является то, что здесь работает команда единомышленников - энтузиастов, преданных любимому делу и отдающих своим воспитанникам свою теплоту и внимание, чтобы они росли здоровыми и активными.
Мы знаем, что от нашей работы и эффективности образования зависит воспитание гражданина страны и процветание Российского государства.
Татьяна Алексеева,
инструктор по физической культуре детского сада №18, педагог-наставник