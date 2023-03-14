Я учу своих ребят, как здоровье укреплять

В последние годы в нашей стране отмечается повышенное внимание государства и общественности к дошкольному образованию. Наличие федеральных государственных образовательных стандартов заставляет постоянно переосмыслять ежедневную работу. Новая модель образовательного учреждения определяется продуманной системой организации учебного процесса и деятельности детей, в основе которой лежат организация образовательной среды, инновационный подход к использованию традиционных методов в воспитании и образовании дошкольников, внедрении новых современных технологий.

Инструкторы по физической культуре дошкольных учреждений Гатчинского муниципального района 1 марта знакомились с работой по патриотическому воспитанию детей самого молодого детского сада нашего города. Детскому саду №52, расположенному в жилом квартале «IQ-Гатчина», нет еще и трех лет, но он уже зарекомендовал себя как настоящий профессионал не только на уровне района, но и области. Сама архитектура дошкольного учреждения и фасад цветов радуги уже при входе на территорию способствуют полету фантазии и вдохновения.

Светлана Колюбакина, руководитель сказочного детского сада, провела с нами экскурсию и определила приоритеты воспитания: развитие навыков мышления и успехи в обучении каждого ребенка. Дошкольный возраст – период, когда закладывается фундамент развития личности ребенка. Главное – его не упустить.

Результат работы дошкольного сада мы увидели на занятиях инструктора по физической культуре Екатерины Васильевой: «Развитие выносливости на занятиях физической культуры у детей с ОНР (общим недоразвитием речи) с использованием координационной лестницы» и в подготовительной группе, где задачей было социально-коммуникативное и патриотическое воспитание дошкольников в игре «Зарница».

Хорошая физическая форма, высокий уровень сформированности физических навыков и выносливости у дошкольников – главный показатель работы специалиста по физкультурно-оздоровительной работе. «Золотые» значки ГТО, медали и грамоты юных спортсменов на соревнованиях муниципального уровня – прекрасная оценка работы молодого педагога.

Отличительной особенностью детского сада является то, что здесь работает команда единомышленников - энтузиастов, преданных любимому делу и отдающих своим воспитанникам свою теплоту и внимание, чтобы они росли здоровыми и активными.

Мы знаем, что от нашей работы и эффективности образования зависит воспитание гражданина страны и процветание Российского государства.

Татьяна Алексеева,

инструктор по физической культуре детского сада №18, педагог-наставник