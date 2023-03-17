Отличились гатчинские бадминтонисты

Успешно выступили в Первенстве СЗФО спортсмены Ленинградской области. На 5 специализированных кортах «Арены» соревновались участники из Сыктывкара, Пскова, Великого Новгорода, Кингисеппа, Сертолово, Стрельны, Пушкина, Вырицы, Петергофа, Соснового Бора, Гатчины и Санкт-Петербурга. Из 48 разыгрываемых медалей юные спортсмены Ленобласти завоевали 21: 9 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых.

Бадминтонисты Гатчины и района показали хорошие результаты. В возрасте до 17 лет среди юношей одиночной категории в финале играли наши игроки Роман Мирошников из Гатчины и Даниил Юнак из Вырицы, бронзовый призер Первенства России до 13 лет. В двух партиях победу одержал Роман Мирошников, серебряная медаль досталась Даниилу Юнаку.

Юношеские пары выиграли Роман Мирошников – Даниил Юнак, бронза также у гатчинцев: Артема Блохина – Ильи Койвистойена.

В смешанном парном разряде победили гатчинец Даниил Юнак и Мария Кузьмина из Петербурга, бронзовые медали выиграли Роман Мирошников и Вероника Галашина из Гатчины. В одиночной категории среди девушек до 17 лет Вероника Галашина заняла 4-е место, в парной категории с Марией Кузьминой из Санкт-Петербурга выиграла серебряную медаль.

В возрасте до 15 лет в одиночной категории среди юношей победил Александр Никуленко из Гатчины, бронзовую медаль выиграл Валерий Нищих из Вырицы. Среди девочек в одиночной категории Ксения Карапунарлы из Пушкина стала второй, а Мария Викулова из Гатчины – четвертой.

В парной категории победили Александр Никуленко и Арсений Бродский (Петергоф), второе место заняли Михаил Викулов (Гатчина) и Валерий Нищих (Вырица), четвертое место получили гатчинцы Михаил Ялда и Артем Исмаилов.

В смешанном парном разряде победили гатчинец Александр Никуленко и Ксения Карапунарлы из Пушкина, бронзовые медали выиграли Арсений Бродский (Петергоф) и Мария Викулова (Гатчина), четвертое место заняли Валерий Нищих из Вырицы и Елена Боровкова из Гатчины.

На чемпионате Северо-Западного федерального округа спортсмены из Новгородской, Псковской и Ленинградской областей, Республики Коми и Санкт-Петербурга соревновались в турнире рангом 2 звезды, что дает участникам солидное количество рейтинговых очков и возможность повысить свои спортивные разряды и даже выполнить нормативы мастера спорта.

Бадминтонисты Ленинградской области завоевали 13 из 32 разыгрываемых медалей. Чемпионами стали гатчинские спортсмены: Георгий Петров – Виктория Хрыкина в смешанной парной категории и Георгий Петров – Игорь Пушкарев в парной мужской категории.

«Серебро» завоевали гатчинцы Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов – в мужской парной категории. В женской парной категории на второе место вышли гатчинская спортсменка Виктория Хрыкина и Екатерина Королева из Пушкина.

Бронзовые медали также выиграли гатчинцы: в одиночной категории среди мужчин – Игорь Пушкарев, в парной категории среди женщин – Вероника Галашина и Анастасия Федорова.

В поддержку массового спортивного движения и для повышения спортивного мастерства в формате СЗФО также прошли соревнования среди участников разного возрастного и уровня подготовки в группах В, С, D, E, F в одиночных, парных и смешанных категориях. Играли спортсмены из Пскова, Великого Новгорода, Сыктывкара, Кингисеппа, Сертолово, Пушкина, Петергофа, Верево, Вырицы, Стрельны, Соснового Бора, Гатчины и Санкт-Петербурга.

Федерация бадминтона Ленинградской области выразила благодарность комитету по спорту Ленинградской области и администрации Гатчинского района в лице Гатчинского спортивно-досугового центра за помощь в организации и проведении мероприятия на высоком профессиональном уровне.

Андрей Соколов