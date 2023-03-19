Большие и Малые Колпаны в царские времена

В частности, была благоустроена территория вокруг Колпанского (Химозского) озера, питающегося родниками и расположенное в болотистой котловине на высоте 88,6 метров над уровнем моря. Именно эта особенность и сыграла свою роль для решения вопроса, связанного с водоснабжением водной системы Гатчинских парков.

В 1801 году от озера был прорыт канал, который получил название Колпанский водовод. Он предназначался для водоснабжения искусственно созданного водоема Приоратского парка – Глухого (Филькиного) озера, откуда по протокам и каналам вода поступала в Белое озеро Дворцового парка, подпитывая его водой.

По инициативе государыни была полностью перестроена деревня Малые Колпаны. Случилось это после того, как императрица Мария Федоровна, объезжавшая свои владения, обратила внимание на крайне запущенный вид этой деревни и убогие дома местных крестьян. Она сделала распоряжение городовому правлению разработать специальный тип изб и заново построить крестьянские дома, что и было сделано. При этом для выполнения поставленной задачи крестьяне безвозмездно получили необходимый строительный материал и денежные пособия. Работы были полностью закончены в 1821 году, о чем сообщается в одном из архивных документов.

Родом из Колпан

Благодаря сохранившимся метрическим документам гатчинских православных храмов удалось проследить родословные некоторых крестьянских семей.

Так, например, семья Захаровых, потомки которой проживают в деревне Малые Колпаны до настоящего времени, ведёт свою историю с ХVIII столетия. У ее основателя, крестьянина Дмитрия Степанова (1736-1807 гг.) были сыновья Захар Дмитриевич и Сергей Дмитриевич. Носителем фамилии Захаров стал сын Захара Дмитриевича – Василий Захарович (род. в 1802 г.), у которого были дети: Алексей, Параскева, Мария Николай. Самое большое потомство было у Алексея Васильевича Захарова, женатого на дочери крестьянина Елене Михайловой. Известны имена их детей: Андрея, Марии, Анны, Анастасии, Александра, Николая, Ивана, Ольги, Василия и Алексея. Анастасия Андреевна Захарова (род. в 1889 г.) вышла замуж за местного крестьянина – Павла Александровича Мононена. В девяностых годах мне удалось записать воспоминания об этой семье у его дочери Анны Павловны Мононен (род. в 1925 г.).

Другой малоколпанский род – Никитиных, также имеет давнюю историю. Много потомков было у крестьянина Ивана Никитина (1792-1833 гг.), женатого на дочери крестьянина Татьяне Архиповой (1794-1829 гг.). Интересно будет отметить, что в 1829-1831 годах Иван Никитин был одним из подрядчиков перестройки зданий гатчинской крепости Ингербург (ныне на этом месте находится архитектурный комплекс «Красные казармы»). Его сын – Николай Иванович Никитин (1818-1878 гг.) занимал пост деревенского старосты; у него тоже было много потомков.

В Метрических книгах начала ХIХ века можно также найти сведения о православных жителях деревни Большие Колпаны: Василии Дмитриеве, Никите Степанове и Иване Степанове.

При Николае I

Во времена вдовствующей императрицы Марии Федоровны, по традиции, окрестные земли Гатчинского имения служили местом расквартировки «ратников Императорского батальона милиции», которые в летний период находились в деревнях Большие Колпаны, Большая Вопша и Химози. Затем стояли войска лейб-гвардии Кирасирского полка. Например, в 1825 году в Малых Колпанах находился 2-й эскадрон этого полка, а в Больших Колпанах – 3-й эскадрон.

С этого времени перечисленные деревни находились в собственности императора

Николая I. Он также проявлял постоянную заботу о благосостоянии этих селений: в 1827 году распорядился на месте пришедшего в ветхость деревянного здания хлебного магазина в деревне Малые Колпаны построить новое – каменное. Для этих целей Гатчинское городовое правление выделило 3892 рубля 80 копеек. В 1830 году в Колпанской слободе открыт Сельский лазарет Санкт-Петербургского Воспитательного дома, существовавший несколько десятилетий. Должность врача здесь занимал гатчинский лекарь Петр Ходырев.

Император Николай I часто бывал в этих местах на войсковых маневрах. Об одном из таких приездов, относящемуся в 1833 году, сообщается в книге «Столетие города Гатчина» (1896 г.):

«Летом Их Величество посетил Гатчину 18 июля… в это же время из Красного Села прибыли на маневры в Гатчину войска и расположились около города бивуаком. Государь вскоре по прибытии своем выехал осмотреть их, а по возвращении Императора во дворец, в арсенале был сервирован вечерний стол, всего присутствовало 32 персоны. По окончании вечернего стола около 11 часов ночи Его Величество один в коляске отправился на поле перед дворцом к финской кирхе у деревни Колпино, где в походной палатке кушал и оставался ночевать. Вставши в 3 часа утра, Государь верхом отправился обозревать начавшиеся около Гатчины маневры…»

Побывал он в окрестностях деревни Малые Колпаны и в следующем году. 22 июля 1834 года император находился на литургии в Гатчинской дворцовой церкви Живоначальной Троицы, затем на обеде, «… вечером в этот же день в театре был дан спектакль французскую труппою, на который приглашены были присутствующие за обедом, а после спектакля ужин на 200 персон, на котором Государь, однако, не присутствовал, уехав один перед началом его в коляске на поле к Колпинской кирхе, где ночевал в палатке; 23 июля по утру в восьмом часу собрались к палатке высокие гости и вместе с императором выехали смотреть на начавшиеся около Гатчины маневры».

По данным статистики

На «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» 1817 года в Больших Колпанах обозначено 37 крестьянских дворов. Согласно статистическим сведениям на 1825 год, в Больших Колпанах насчитывалось 104 крестьянских душ мужского пола, в Малых Колпанах – 75 душ. Эти и другие окрестные деревни в тот период относились к Гатчинскому обер-амту, состоящему из двадцати одного селения.

В 1838 году в Больших Колпанах проживало: 207 крестьян (93 мужчин, 114 женщин). Основное население составляли финны-ингерманландцы.

По сведениям на 1853 год население деревень было следующем: Большие Колпаны – 107 мужчин, 108 женщин; Малые Колпаны - 77 мужчин, 78 женщин.

Из Метрических книг Колпанской лютеранской кирхи можно узнать число родившихся, бракосочетавшихся и умерших прихожан. Так, в 1836 году родилось – 75 человек, вступило в брак – 11 пар, умерло – 103 человека; в 1837 году родилось – 259 человек, вступило в брак – 44 пары, умерло – 259 человек. Настоятелем кирхи в это время служил пастор Густов Вильгельм Келбах.

Нередко в Метрических книгах упоминались случаи незаконнорожденных крестьян. «Незаконнорожденный младенец Иаков от вдовы чухонки Анны Гавриловой колпинской крестьянки от рядового солдата Александровской мануфактуры Инвалидной команды Максима», – сообщается в марте 1824 года.

Известно, что после строительства в Гатчине Павловского собора деревни Большие и Малые Колпаны вошли в его приход.

Имена местных крестьян упоминались в хронике различных объявлений, публикуемых в газете «Санкт-Петербургские губернские ведомости»:

Разыскивается крестьянин

«От 2-го Департамента Санкт-Петербургской Палаты Гражданского Суда объявляется крестьянину Санкт-Петербургской губернии, Царскосельского уезда, Гатчинской Дворцовой вотчины, деревни Колпена Трифону Михайлову, чтобы он явился в оный, в положенный законом срок, сам или прислал вместо себя поверенного, для выслушивания решения, по делу иска с него 2, 000 руб. ассигнациями или серебром 571 руб. 43 коп. Санкт-Петербургским мещанином Федором Ивановым». (Март, 1850 г.).

Утвержден кандидат

«На место умершего Сельского Заседателя Санкт-Петербургского Советного суда крестьянина Ивана Серова, утвержден в этой должности первый кандидат крестьянин Гатчинского Обер-амта, деревни Колпино Василий Захаров». (Декабрь, 1853 г.).

Общее число жителей в деревни Большие Колпаны в 1862 году составляло: 110 мужчин и 122 женщин. Количество дворов увеличилось до сорока. В деревне Малые Колпаны находилось 33 крестьянских двора с населением: 93 мужчины и 121 женщина.

Самой распространенной фамилией среди финнов была Сойту, а среди русских жителей – Захаровы, Ивановы и Васильевы. Старостой деревни Большие Колпаны в шестидесятые годы состоял крестьянин Андрей Семёнович Юнас, имевший ингерманландские корни. В этот период эти деревни входила в состав Загвоздинского сельского общества Гатчинской волости. В Малых Колпанах в 1860 году находились: две кузницы и харчевня.

Довольно много сведений сохранилось о деятельности Колпинского Сельского лазарета, который находился в подчинении Санкт-Петербургского Воспитательного дома на территории Гатчинского медицинского участка. В восьмидесятых годах ХIХ века в лазарете работал врач Н.М. Александров, которому во время приемов помогал фельдшер. В 1892 году во время эпидемии оспы в Малых Колпанах был открыт временный заразный барак. Известно, что до 15 марта здесь проходили лечение 23 больных, из которых 6 умерли. Активное участие в борьбе с эпидемией принял врач Гатчинского участка Н.А. Колпаков.

По отчетным сведениям «Петербургского Консисториального округа» за 1896 год, хранящихся в Российском государственном историческом архиве, состав лютеранского населения прихода Колпанской кирхи был следующим: Малые Колпаны – 194 человека, Большие Колпаны – 290 человек, Химози – 147 человек. Основным занятием крестьян оставалось сельское хозяйство, извозный промысел и добыча известкового камня.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует