Газификация: до и после

Что нужно сделать, чтобы в доме появился «голубой огонек», и чем отличается газификация от догазификации, рассказывает директор Управления строительства Гатчинского района Игорь Ермолаев:

- Со стороны населения поступает много обращений по поводу газификации. Мы несем координирующую и информационную функцию: взаимодействуем с региональным оператором – АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», с администрациями поселений, с людьми. Граждане часто недопонимают различий между газификацией и догазификацией, между межпоселковым, распределительным и подводящим газопроводом. Жителей интересует конечный результат: открыл конфорку на плите, поднес спичку – загорелся голубой огонек. Наша задача – помочь людям разобраться и скоординировать действия.

- Что такое газификация в масштабах отдельно взятой деревни?

- Газификация – это подводка газовой трубы к населенному пункту. Этот процесс идет давно. Когда населенные пункты газифицируются, то строятся межпоселковые и распределительные газопроводы. Если к населенному пункту подходит распределительный газопровод, появляется возможность догазификации – т.е. подключения домовладения к газовой трубе.

- Итак, про догазификацию…

- В сентябре 2021 года президент Российской Федерации огласил программу социальной газификации, позволяющую бесплатно подвести газ к границам земельных участков, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или ином предусмотренном законом праве. Догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Полномочия по проектированию и строительству газораспределительных сетей переданы Единому оператору газификации. На территории Ленинградской области функции единого оператора газификации выполняет АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

- Как попасть в программу социальной догазификации?

- Для участия в программе, в первую очередь, необходимо подать заявку Единому оператору газификации. Гатчинский филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» находится на ул. Лейтенанта Шмидта, 16.

Есть несколько способов подачи заявки:

- через МФЦ;

- через портал единого оператора газификации Единого центра предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»;

- через «Госуслуги»;

- в администрациях поселений.

- Какие документы для этого необходимы?

- Паспорт, СНИЛС, правоустанавливающие документы на объект и земельный участок, ситуационный план, доверенность – если заявка подается представителем, и согласие на обработку персональных данных.

- Подали заявку на догазификацию, заключили договор и получили газовую трубу к забору. А дальше?..

- Работы по проектированию и строительству газопровода в границах земельного участка, а также внутри помещений домовладелец производит за свой счет. Он может обратиться к любой организации, которая имеет соответствующую лицензию.

- Стоимость работ зависит от аппетитов заказчика?

- И расстояния прокладываемого газопровода в пределах границ земельного участка. Однако правительство Ленинградской области субсидирует данную деятельность. Если гражданин зарегистрирован в газифицируемом домовладении не менее одного года, он может получить субсидию в размере 180 тысяч рублей. Для льготных категорий жителей: многодетных семей, инвалидов, почетных граждан Ленинградской области, чернобыльцев, молодых супругов в возрасте до 35 лет, членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, и других – субсидия составляет 200 тысяч. Максимальную субсидию получают ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним группы – до 300 тысяч рублей.

- Распространяется ли догазификация на дачников?

- По программе догазификации газ можно бесплатно подвести к границе садоводства, если оно находится в газифицированном населенном пункте. На территории самого дачного массива граждане занимаются строительством газораспределительной сети за счет собственных средств. Заявку подает председатель садоводческого товарищества или уполномоченное им лицо.

- А как насчет субсидии на проведение газа по территории дачного участка?

- Обязательное условие получения субсидии во всех случаях – это областная прописка как подтверждение того факта, что заявитель является жителем Ленинградской области. Даже если он прописан в дачном доме. Граждане, зарегистрированные в садоводстве или дачном товариществе не менее одного года, имеют право на получение субсидии на общих условиях (включая льготы, у кого они есть).

Сейчас ведутся переговоры с руководством Петербурга, чтобы жителей Северной столицы, выезжающих на лето в Гатчинский район и не зарегистрированных в Ленобласти, тоже субсидировали. Петербуржцев во время дачного сезона здесь проживает очень много.

- Сколько уже принято заявок на догазификацию?

- По данным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», в рамках социальной догазификации подано 5500 заявок. По ним заключено уже порядка 5200 договоров. За прошлый год догазифицировано (доведено газопроводов-вводов до границ участков) 2625 домовладений. А выполнено подключений – 525.

В планах догазификации – 7500 домовладений: столько можно на данный момент подключить в Гатчинском районе, и межпоселковые газораспределительные газопроводы продолжают строиться.

- Почему такое несоответствие: догазифицировали домовладений в пять раз больше, чем подключили?

- Тут может быть много разных причин, и одна из них – финансовая. Есть случаи, в которых субсидия не покрывает полностью расходы на проведение работ в границах земельного участка. На стоимость влияет протяженность прокладываемого газопровода, запросы собственника: кому-то достаточно установить газовую плиту и осуществить подачу газа, а кто-то хочет еще систему отопления и горячего водоснабжения.

Некоторые недавно зарегистрировались и ждут, когда пройдет год, чтобы получить субсидию. Кроме того, многие предпочитают заниматься строительством исключительно летом, хотя современные технологии позволяют вести работы круглый год. Распределительные газопроводы прокладывают и закрытым способом в том числе – меньше разрухи.

Мы рассчитываем, что с наступлением весенне-летнего периода граждане активизируются, и процесс подключения домовладений пойдет быстрее. Иначе получается парадокс: одни с нетерпением ждут, когда газифицируют населенный пункт, чтобы подвести себе газ, а жители деревень, которые уже газифицированы, не подключаются…

- Как оформить субсидию?

- Надо зайти на сайт комитета по ТЭК – там есть перечень подрядных организаций, которые работают с субсидиями. Сам по себе человек субсидию не получает, деньги получит та организация, которая выполнит ему работы. На сайте надо выбрать организацию, а лучше несколько, чтобы они сделали предварительный расчет, и сравнить предложения. Исходя из наиболее выгодных условий заключить договор на строительство сетей газопотребления в пределах границ земельного участка.

Ленинградская область – один из немногих регионов, которые субсидируют строительство газопровода внутри домовладений.

- Игорь Михайлович, куда в 2023 году в Гатчинском районе придет газ?

- В рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов силами АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в Гатчинском районе будет построено 10 распределительных газопроводов в шести поселениях. Таким образом, газифицируются еще 10 населенных пунктов.

В Кобринском поселении – это деревня Погост, в которой техническую возможность газификации получат 84 домовладения, и деревня Новокузнецово (63 домовладения). В Веревском поселении – железнодорожная станция Верево, 27 домов, и деревня Зайцево – 63 домовладения. В Вырицком поселении – деревня Горки, 202 дома, и деревня Каушта – 493 домовладения. В Сяськелевском поселении – Старые Низковицы, 88 домов; в Пудостьском поселении – Мыза-Ивановка, 182 дома. В Рождественском поселении – Выра, 364 дома, и деревня Замостье – техническую возможность газификации получат 87 домовладений.

После того, как в этих деревнях будут построены распределительные газопроводы, «Газпром газораспределение Ленинградская область» начнет принимать заявки от населения на социальную догазификацию.

Екатерина Дзюба