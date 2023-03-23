Ленобласть готовит дороги к весенним перепадам погоды

Государственными дорожными предприятиями (ДРСУ) в муниципальных районах области до конца марта создаются противопаводковые комиссии и организуются пункты мониторинга для постоянного контроля подъема талых вод. С наступлением устойчивого «плюса» за окном, также будет организован регулярный промер глубин в водоемах около дорог.

Своевременная очистка проходящих под дорогой коммуникаций гарантирует отсутствие серьезного уровня подъема талых вод, защищая региональные трассы от подтоплений, а регулярный промер глубин около мостов предупреждает начало паводка.

Горячая линия «Ленавтодора» продолжает прием заявок от водителей по поводу проведения быстрого ремонта деформаций покрытия, вызванных перепадом температуры воздуха. Телефон 8(812) 251-42-84 работает круглосуточно. Также на связи и официальный телеграмм-канал — https://t.me/dorogi_47.