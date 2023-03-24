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Три школьницы из Гатчинского района стали призёрами финального этапа олимпиады школьников по МХК

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Казани стали известны имена победителей и призеров по мировой художественной культуре (МХК). И как же приятно видеть в числе призеров сразу трех учениц из Гатчинского района.

Рубрики:  Образование

Варвара Сергеева из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, Елена Лобановская из Сиверской гимназии и Арина Головкина из Гатчинской школы №8 «Центр образования» успешно справились с олимпиадными заданиями и стали призерами заключительного этапа ВсОШ по МХК.  Отметим, что Варвара Сергеева становится призером второй год подряд!

Поздравляем девочек и их педагогов-наставников: Юлию Сергееву, Анастасию Панкову и Татьяну Карташову. Желаем дальнейших успехов и новых побед!

По информации Комитета образования Ленинградской области