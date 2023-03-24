Три школьницы из Гатчинского района стали призёрами финального этапа олимпиады школьников по МХК
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Казани стали известны имена победителей и призеров по мировой художественной культуре (МХК). И как же приятно видеть в числе призеров сразу трех учениц из Гатчинского района.
Рубрики: Образование
Варвара Сергеева из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, Елена Лобановская из Сиверской гимназии и Арина Головкина из Гатчинской школы №8 «Центр образования» успешно справились с олимпиадными заданиями и стали призерами заключительного этапа ВсОШ по МХК. Отметим, что Варвара Сергеева становится призером второй год подряд!
Поздравляем девочек и их педагогов-наставников: Юлию Сергееву, Анастасию Панкову и Татьяну Карташову. Желаем дальнейших успехов и новых побед!
По информации Комитета образования Ленинградской области
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