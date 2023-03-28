Областные футболисты прошли во всероссийский финал

По результатам окружных соревнований проекта «Будущее зависит от тебя», лучшими игроками признаны ленинградские футболисты Даниил Михайлов из Толмачевского ресурсного центра и воспитанник Выборгского ресурсного центра Иван Минаев.

Финал турнира по футболу «Будущее зависит от тебя» пройдет в Сочи с 15 по 20 мая. Победители получат возможность пройти обучение в футбольной академии одного из ведущих мировых клубов. Путевки на всероссийский финал смогли завоевать областные футбольные команды двух возрастных категорий 14-15 лет и 12-13 лет.

Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» — масштабная программа для детей-сирот, направленная на их физическое развитие и социализацию в обществе. Соорганизаторами турнира на федеральном уровне выступают Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз. Организатором соревнований в Ленинградской области выступает региональная федерация футбола.