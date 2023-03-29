Дал в долг без расписки: если ли шанс вернуть деньги? Роскачество проясняет вопрос с займом между физлицами

С точки зрения законодательства, любые сделки между гражданами, превышающие 10000 рублей, должны быть зафиксированы письменно в простой форме (ст. 161 ГК). Если у вас занимают меньшую сумму, можно обойтись устной договоренностью, но закон не воспрещает и в этом случае составить документ, который подтвердит то, что вы дали деньги в долг.

Чтобы оформить такую сделку с вашим другом, лучше всего подписать договор или взять расписку. Расписка – отражает сам факт передачи денег. Договор – содержит конкретные условия сделки. Расширенная расписка – такая расписка, в которой содержатся условия сделки (то есть, объединенная с договором).

Без зафиксированного факта займа вы можете надеяться только на совесть заемщика. Если вы знаете, что она порой барахлит, лучше откажите в займе, чтобы не остаться без денег.

Расписка в свободной форме вопреки устойчивым представлениям просто фиксирует тот факт, что деньги переданы от одного человека к другому. При составлении расписки нужно соблюдать некоторые условия, которые делают ее более надежным доказательством передачи денег:

• Попросите того, кому вы даете деньги, написать расписку от руки, а не просто поставить подпись. В этом случае будет сложнее сказать, что документ или подпись подделаны.

• Укажите в расписке паспортные данные (свои и заемщика), сумму и дату передачи денег. Лучше совершить банковский перевод и сохранить доказательство (чек, подтверждение, хотя бы скриншот экрана). Если вы отдаете деньги в руки, место передачи также зафиксируйте в расписке.

• Стоит также указать цель получения денег, срок, на который выв одалживаете означенную сумму.

• Заемщик должен расписаться в документе, тем самым подтвердив правильно написанного. Также он должен письменно подтвердить получение денег.

• Если вы привлекаете свидетелей, то они тоже должны расписаться в документе, подтверждая, что все верно и деньги переданы.

Записку заверять у нотариуса не нужно. Это простой способ оформить заем, но и юридическая сила сравнительно невысока. Верховный суд в одном своем решении отметил, что все ошибки в расписках – это факторы риска займодавца, и трактуются они не в его пользу.

Если вы хотите больше гарантий, то оформите договор займа.

Договор займа денежных средств

В договоре займа содержится та же информация, что в расписке (если вы обращаетесь к нотариусу, он перепроверяет эту информацию, следит, чтобы все пункты были выполнены, все было написано корректно и максимально однозначно), а еще дополнительно:

• Форма выдачи и возврата денег.

• Наличие или отсутствие процентов. В первом случае – условия выплаты процентов по займу.

• Меры, которые последуют, если деньги не будут возвращены вовремя.

• Другие условия займа, если таковые имеются.

Оформление договора имеет еще одно преимущество: если заемщик не возвращает деньги вовремя, займодавец может обратиться к нотариусу, получить у него исполнительную надпись и попытаться взыскать деньги без обращения в суд через судебных приставов.

Если вы хотите использовать исполнительную надпись, то должны предупредить об этом должника. Для этого отправьте письмо с уведомлением не позднее, чем за 14 дней до получения исполнительной надписи. Обратиться за получение исполнительной надписи можно к любому нотариусу.

Заем может быть и с процентами!

Их размер устанавливают стороны сделки. Важно учитывать, что, если установленные проценты будут в два и более раз превышать средние проценты по подобного рода кредитам и займам (сравнить, например, можно с сопоставимыми кредитными продуктами у банков), суд впоследствии может их уменьшить (ст. 809 ГК РФ).

Если в расписке или договоре ничего не говорится о процентах, считается, что деньги в долг даны без них. Если занимающий вернет долг раньше оговоренного срока, проценты рассчитываются на тот период времени, который успел фактически пройти с момента заключения договора (написания расписки).

После того, как все деньги выплачены, заемщик, вероятно, попросит вас написать еще одну расписку – что вы получили назад всю сумму в полном объеме. Это будет его гарантия того, что с его стороны все обязательства выполнены. Также доказательством может служить выписка из банка, если проводился банковский перевод.

Что делать, если друг не торопится возвращать долг?

Если долг вам не возвращают, а урегулировать вопрос мирно не получается, вы можете обращаться в суд. Не забывайте о том, что если у вас на руках только расписка, то она, вероятно, не является серьезным доказательством и может быть оспорена. Если у вас заключен договор, это существенно повышает ваши шансы на установление справедливости. Также вы можете (при соблюдении определенных условий) обратиться к судебным приставам.

Расписка имеет срок действия – три года (ст. 176 ГК РФ). Именно в течение этого времени вы вправе обращаться в суд и требовать, чтобы заемщик вернул вам переданные ему деньги. Начало отсчета этого срока – с того дня, когда ваши права были нарушены, то есть, со следующего после того дня, который вы определили как крайнюю дату возврата долга.

Можно также восстановить срок исковой давности, делается это через суд. Но там вам придется доказать, что у вас были уважительные причины, по которым вы не обращались в органы власти ранее.

Суд примет иск к рассмотрению вне зависимости от того, истек срок исковой давности, или нет. Но не все так просто, в процессе разбирательства, естественно, будет нужно аргументировать, почему в течение отведенного законом времени вы не предпринимали попыток взыскать данные в долг средства.

«Не тяните! Если ваши права нарушили, если зафиксированный на бумаге долг не возвращают, сразу начинайте предпринимать те действия, которые восстановят справедливость. Ну а если вы заняли деньги «на честном слове», без расписки и договора, а должник не торопится их возвращать, то тут уже ничего не сделаешь. Есть мудрый совет – давать в долг только ту сумму, с которой вы без сожаления можете расстаться», - подытожил Игорь Поздняков, заместитель начальника отдела Защиты прав потребителей Роскачества.





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