В колледжи Ленобласти — за пару кликов

В этом году через портал Госуслуг абитуриенты уже подали 7,2 тыс. заявлений — это 73% от общего количества (9,9 тыс. заявлений).

Топ-3 самых популярных организации среднего профессионального образования в Ленинградской области, на которые абитуриенты подают заявления через Госуслуги:

- Ленинградский государственный университет им. Пушкина (программы СПО) – 1152 заявления;

- Волховский многопрофильный техникум - 707 заявлений;

- Гатчинский государственный университет (программы СПО) - 562 заявления.

Приёмная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа (на творческие специальности заявления принимали до 10 августа). При наличии свободных мест прием продлится до 25 ноября.

Сервис доступен по всей России. К нему подключены более 4 тыс. колледжей. Подать заявление в колледж: https://www.gosuslugi.ru/10171/1/form

Сервис «Поступи в колледж онлайн» на Госуслугах запущен в рамках федерального проекта «Государство для людей», а также нацпроекта «Экономика данных».