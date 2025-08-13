«Высший пилотаж» к взлёту готов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил результат совместных усилий строителей, архитекторов, проектировщиков и дизайнеров, которые работали в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и региональной госпрограммы «Современное образование Ленинградской области».

30 июня школа была сдана в эксплуатацию, 24 июля здание перешло в оперативное управление Гатчинского центра образования «Высший пилотаж» – такое имя получила новая школа в соответствии со своим местонахождением и статусом. 9 августа глава региона вместе с руководством Гатчинского округа посетил школу и оценил готовность к 1 сентября.

Директор школы Наталья Хмелева провела экскурсию для гостей. Александр Дрозденко отметил высокий уровень и абсолютно новую концепцию создания целого учебного комплекса:

- Это типовой проект, но вместе со строителями над ним поработали архитекторы и проектировщики – всем им хочу сказать спасибо! В микрорайоне Аэродром особенно символично открыть кадетские классы аэрокосмической направленности при поддержке академии имени Можайского. В школе будут современные лаборатории, тренажеры, мастерские и медиазоны – всё, чтобы подготовить ребят к профессиям будущего, – сказал Александр Юрьевич и поручил проработать запуск кадетских классов.

Школа построена за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и рассчитана на 1175 человек – 47 классов. Учебные секции для начальных и 5-11 классов размещены в отдельных помещениях, с разными входами. В школе предусмотрен обеденный зал на 635 мест, три спортзала, включая зал для маломобильных групп, стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой, современные зоны отдыха и беседки. Кроме того, школьники смогут использовать беговые дорожки и уличные тренажеры.

На втором этаже находится многофункциональный зал на 763 места для проведения мероприятий, а также библиотека и медиатека с современным оборудованием.

В школе предполагается сделать упор на технологический и естественно-научный профиль, с 5 класса будут открываться кадетские классы, сетевой партнер – Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского. Учеба начнется 1 сентября, и в первом полугодии нового учебного года в школе откроются 34 класса – параллели с 1 по 10 класс.

Екатерина Дзюба