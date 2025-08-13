«Станция на 63-й версте»: где прошлое встречает настоящее

Автор проекта и основатель музея железнодорожного наследия «Станция на 63-й версте» Олег Креер рассказал гостям, почему он решил заняться этим совершенно новым для себя делом.

- Железная дорога – это ведь не просто рельсы и поезда, а целая эпоха, через которую можно увидеть, как жили люди в конце XIX и начале XX века. Захотелось спасти предметы прошлого от неминуемой утраты, сохранить эту важную часть материальной культуры для потомков, представив в интересной, интерактивной экспозиции, - сказал Олег Анатольевич.

А знаете ли вы, почему железнодорожному музею в поселке Сиверский дано такое название? Всё просто: в те времена, когда строилась Санкт-Петербурго-Варшавская железная дорога, расстояния измерялись не в привычных нам километрах, а в верстах - старинной русской единице измерения. Станция Сиверская была заложена именно на 63-й версте.

Сегодня мы измеряем расстояние километрами. В одном километре чуть более 0,9 версты, поэтому улица, на которой находится музей, стала называться «67-й километр».

Главная экспозиция музея размещена в историческом здании бывшей линейной амбулатории, которая служила медицинским пунктом для железнодорожников и пассажиров. Это здание, расположенное в непосредственной близости от станции (а теперь и железнодорожного переезда), стало свидетелем многих исторических событий.

Олег Анатольевич познакомил гостей с основными разделами экспозиции. Внутри музея сразу привлек внимание макет станции Сиверская начала ХХ века, созданный по архивным материалам, предметы старого Сиверского вокзала и станционного хозяйства, медицинский кабинет, а также романтическая выставка художественных работ, лирическим героем которой стал паровоз. Каждый из посетителей найдет здесь что-то свое.

На территории - идеальный порядок и безукоризненное благоустройство – то, чем раньше славилась железная дорога. Радуют глаз воссозданные здания и сооружения: буфетная палатка с угощениями, товарная лавка, железнодорожный вагон под навесом, старинный светофор, коллекция рельсов, разнообразные инструменты для ремонта пути и другие экспонаты. Одна только паровозная колонка чего стоит!

Участниками презентации стали коллеги и партнеры нового музея: представители железнодорожного ведомства, работники учреждений культуры и образования, известные краеведы, а также большая команда единомышленников из Музея железных дорог России, Музея гатчинского патефона, Гатчинского музея истории военной авиации, музея «Дачная столица». От руководства Гатчинского округа Олега Креера поздравила заместитель главы администрации Мария Титова.

Каждый участник презентации получил набор оригинальных сувениров, включая памятный номерной жетон, набор открыток с видами станции, пряники с логотипом музея.

После торжественной части гости собрались за круглым столом, чтобы поздравить Олега Анатольевича с почином, пожелать успешной работы, интересных находок, благодарных посетителей и вручить подарки.

Открытие музея для экскурсантов планируется в конце августа. Мы сообщим об этом и опубликуем расписание работы. Адрес музея: Гатчинский район, поселок Сиверский, улица 67-й километр, дом 9.

Татьяна Можаева