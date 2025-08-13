Ветеран СВО Александр Малов: о счастье, военной службе и восхождении на Эльбрус

Он чудом выжил на заминированном поле, потерял ногу, прошел долгий путь восстановления. Но это не сломило его: в мирной жизни Александр нашел для себя новый путь – сменил работу, погрузился в общественную жизнь и покорил Эльбрус.

Про жизнь, СВО и преодоления

Житель Ленинградской области Александр Малов отслужил срочную службу в войсках связи на Дальнем Востоке. 30 сентября 2022 года получил повестку в ходе мобилизации, стал связистом в составе мотострелковой бригады. После трех недель боевого слаживания оказался в зоне СВО.

- Самый добрый момент, который произошел с тобой там, на фронте? – спросили Александра участники встречи в Гатчине.

- Как-то командир отправил нас помочь бабушке. Мы находились недалеко от деревни. Шел декабрь 2022 года. Мы заклеили окна, чтобы не дуло, и помогли по хозяйству. Увидев, как бедно живет бабушка, решили купить ей лекарства, спальник – словом, что нужно. Приносим, а у нее на глазах слезы. Что случилось? И она прямым текстом: «У меня сын и зять воюют на стороне ВСУ, а вы мне помогаете. Мне неудобно». Я ей говорю: «Если бы у меня такое случилось, не дай Бог, я бы хотел, чтобы кто-то помог моим родителям». И в дальнейшем мы общались с этой бабушкой. Помню, она нам гуся принесла запеченного. Помогали и другим жителям. Но этот момент мне больше всего запомнился, – рассказывает Александр.

В июле 2023 года его с боевыми товарищами отправили обеспечивать связью штурмовое подразделение на передовой. В темное время суток во время передвижения группа попала под артиллерийский обстрел, свернула с назначенного маршрута и попала на заминированный участок...

В тот момент Александр вспоминал о невесте. Сейчас она уже его жена – понимающая, прощающая и в то же время стойкая.

- Счастье, когда у вас есть человек, которого вы любите и который любит вас. Родители, понятное дело, любят вас всегда. Я про другое. Был такой момент: мы лежали на минном поле, и у меня стабильно было кровотечение. Я понимал, что если мы еще 15 минут полежим, то меня уже не будет. Кого я вспоминал тогда: конечно, родителей и мою невесту. Я вспомнил, как мы мало вместе проводили времени, и мне очень хотелось выжить, – признается Александр.

Полтора часа Александр и его товарищ лежали с осколочными ранениями на минном поле. Командир дал твердый приказ: «Не бросать солдат». И эвакуационная группа героически пробивалась на опасный участок. В блиндаже раненым оказали первую помощь. Потом был госпиталь в Белгороде, перелет в Москву и долгое лечение. Ногу Александр потерял.

Бригадные связисты не работают ночью. Передвигаться в темноте по неизвестной траектории – значит, быть готовым, что возврата назад уже не будет. За эту операцию Александр Малов был награжден орденом Мужества. Однако сам боец к своим заслугам относится спокойно.

- Военная служба – это просто работа. И мы, отправившись на СВО, просто на время сменили свою гражданскую работу, – говорит Александр. - Я работал в строительном институте в лаборатории гидрометаллургии, занимался разведкой полезных ископаемых. После госпиталя перевелся в отдел по оценке воздействия на окружающую среду, так как еще одно мое образование – экологическое. Сейчас работаю в молодежном центре, поближе к дому, но в промышленность когда-нибудь обязательно вернусь.

Александр вступил в Ассоциацию ветеранов СВО Ленинградской области, познакомился с представителями института робототехники и интеллектуальных систем, которые занимаются проведением турниров по киберспорту, включился в эту деятельность и не только.

Дорога на Эльбрус

С юмором, ярко и образно Александр Малов описал, как готовился к восхождению на Эльбрус вместе с такими же героями (в группе было шестеро ветеранов боевых действий), свой опыт акклиматизации, как преодолел этот непростой путь.

Акция состоялась в рамках проекта «Время сильных» при поддержке фонда «Защитники Отечества». Участники восхождения прошли медобследование и подготовку. Каждому сделали индивидуальные гильзы для протезов, чтобы было легче подниматься и спускаться.

- Мне позвонил куратор из фонда «Защитники Отечества» с вопросом: «Пойдешь на Эльбрус?» Я сразу ответил, что пойду. Гора и гора – подумаешь, – вспоминает Александр. - Нам дали установку: «Ребята, вы сейчас поднимаетесь не за себя, а за всех ребят, которые лежат в госпиталях. Вы должны показать, что вы можете, и они смогут. Что жизнь не заканчивается, что как бы тяжело ни было, мы можем преодолевать трудности, покорять высоты». Я думаю, каждый по-своему воспринял эту историю, но мы были воодушевлены. И у меня была именно такая мотивация восхождения. Если в период акклиматизации еще можно было покапризничать, то на восхождении я точно знал, что должен был подняться. Даже вопроса не стояло о том, что у кого-то что-то не получится или он не сможет. Подняться на Эльбрус было для меня личной победой.

Откровенно говоря…

Александр Малов покорил аудиторию своим жизнелюбием, оптимизмом, а также четкими и ясными ответами на сложные вопросы.

Ветерана СВО спрашивали об оснащении армии, в частности связистов. Он отметил, что подразделения связи оснащены всем – от самого передового оборудования до проводных средств связи времен Великой Отечественной войны, которые вновь стали актуальны. Молодой ветеран СВО с большой благодарностью отозвался о работе волонтерских организаций, поставляющих гуманитарную помощь.

- «Гумка тащит» что в начале СВО, что сейчас. Первый вопрос подразделения, которое только сформировалось – как выйти на гуманитарную помощь. Она очень сильно помогает, – отмечает Александр.

Вопросы о будущем касались и молодого поколения.

- Я бы хотел, чтобы ребята, которые скоро вырастут, научились гордиться своей страной. К сожалению, мы всё время говорим: «А вот у них там…», забывая, что есть у нас здесь. Уверен, когда молодежь будет гордиться своей страной, она захочет ее развивать, – сказал Александр Малов.

Татьяна Можаева