Ленобласть объявляет период «тишины» для защиты птиц

1 апреля – Международный день птиц. В это время пернатые начинают возвращаться из теплых краев, создавать пары и готовиться к выведению птенцов. Период «тишины» призван исключить беспокойство птиц в период гнездования и массовых миграций.

Заказник «Раковые озера» – одна из первых особо охраняемых природных территорий в Ленинградской области. Создан в 1976 году как орнитологический заказник для охраны мест обитания водоплавающих птиц, птиц на пролёте и гнездовании.

Центральную часть заказника занимают озера Большое, Малое Раковые и Охотничье, на которых в период миграции образуются стоянки более трех десятков видов водоплавающих, из которых наиболее яркими представителями являются лебеди – кликун и малый лебедь. Всего здесь встречается не менее 227 видов птиц, а за весь период изучения отмечено 246 видов, порядка 70% зарегистрированных в Ленинградской области.