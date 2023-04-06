10 медалей в активе гатчинских бадминтонистов
Гатчинские бадминтонисты завоевали 10 медалей на всероссийском турнире. Соревнования, посвященные Дню космонавтики, проходили в Санкт-Петербурге и собрали 280 спортсменов из 17 регионов России и Республики Беларусь.
По итогам состязаний гатчинские спортсмены пополнили копилку Ленинградской области двумя золотыми, одной серебряной и семью бронзовыми медалями.
Победителями в парном разряде среди юниоров до 19 лет стали Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов.
Серебро в смешанной категории завоевал Георгий Петров, выступавший со спортсменкой из Санкт-Петербурга Галиной Лисочкиной. Бронзовые призеры – Георгий Сивцев и петербургская спортсменка Кристина Бринкен.
В микстах возрастной категории до 13 лет выиграли Александр Никуленко и Ксения Карапунарлы.
Всеволод Черкасов и пермячка Устинья Баринова стали бронзовыми призерами в возрастной категории до 17 лет.
По итогам одиночных разрядов на третью ступень пьедестала поднялись Георгий Петров, Георгий Сивцев и Александр Никуленко.
Поздравляем с отличным результатом спортсменов и его тренеров – Владимира Русских и Ирину Хлебко.