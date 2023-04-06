10 медалей в активе гатчинских бадминтонистов

По итогам состязаний гатчинские спортсмены пополнили копилку Ленинградской области двумя золотыми, одной серебряной и семью бронзовыми медалями.

Победителями в парном разряде среди юниоров до 19 лет стали Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов.

Серебро в смешанной категории завоевал Георгий Петров, выступавший со спортсменкой из Санкт-Петербурга Галиной Лисочкиной. Бронзовые призеры – Георгий Сивцев и петербургская спортсменка Кристина Бринкен.

В микстах возрастной категории до 13 лет выиграли Александр Никуленко и Ксения Карапунарлы.

Всеволод Черкасов и пермячка Устинья Баринова стали бронзовыми призерами в возрастной категории до 17 лет.

По итогам одиночных разрядов на третью ступень пьедестала поднялись Георгий Петров, Георгий Сивцев и Александр Никуленко.

Поздравляем с отличным результатом спортсменов и его тренеров – Владимира Русских и Ирину Хлебко.