Апрель! Гатчина! Электровесна!

Принимать электролом будут в нескольких точках:

- у входа в ТРК Пушкинское ш. 15,

- у входа в ТРК «Пилот», ул. Кныша 2а,

- ул. Соборная д. 8,

- пос. Сиверский, ул.123 Дивизии 2а, со стороны детской библиотеки.

Пока же есть время заглянуть в чуланы и ящики комодов, распутать клубки проводов, вытащить с антресолей сломанные видеомагнитофоны и собрать в одну сумку то, что вы планируете сдать на переработку.

Важно:

▪ Вся собранная на акции техника уедет на переработку. Если у вас есть рабочая техника, лучше отдать её кому-то через Авито, Юлу, или предложить в субботнем обмене.

▪ Будем принимать СТРОГО технику весом до 20 кг.

▪ Электровесна - это акция для физических лиц, которые хотят сдать в переработку небольшое количество техники.

Что будут принимать:

- Компьютерное оборудование, гаджеты и офисная техника: мобильные телефоны, планшеты, стилусы, ноутбуки, системные блоки, модемы, автомагнитолы, провода, кабели, жесткие диски, зарядные устройства, мыши, клавиатуры, флешки, источники бесперебойного питания (ИБП или UPS), портативные аккумуляторы (power-bank), стационарные телефоны, принтеры, сканеры, факсы, копиры, кассовые аппараты и терминалы, пульты д/у.

- Мониторы и телевизоры (плоские и кинескопные).

- Бытовую технику весом до 20 кг: микроволновые печи, варочные панели, стиральные машины.

- Мелкобытовую технику: мультиварки, блендеры, миксеры, тостеры, электрические чайники, электрические зубные щетки, электронные весы, электронные часы, эпиляторы, триммеры, утюжки для волос, утюги для глажки, роботы-пылесосы, фены, приборы учета электроэнергии (счетчики).

Компактное (!) холодильное оборудование весом до 20 кг (кондиционеры, холодильники, морозильники).

- Электроинструмент, фототехника (цифровая), колонки, наушники, микрофоны, синтезаторы и др. электронные музыкальные инструменты, системы нагревания табака (iqos, wape и т.д.).

- Светодиодные лампы (не ртутные!!!! Только Led)

Точно НЕ БУДЕМ принимать:

- Опасные отходы: лампы энергосберегающие и люминесцентные, батарейки, ртутные градусники.

- Расходные материалы: видео и аудио кассеты, картриджи, диски.

- Медицинское оборудование (в том числе электронные градусники), игрушки на радиоуправлении, дроны, электросамокаты, игрушки для взрослых, настольные лампы, крупногабаритная бытовая техника (более 20 кг).