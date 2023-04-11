Апрель! Гатчина! Электровесна!
15 апреля с 11.00 до 13.00 в Гатчине пройдет акция «Электровесна». Будут принимать отслужившую технику и отправят её на переработку.
Принимать электролом будут в нескольких точках:
- у входа в ТРК Пушкинское ш. 15,
- у входа в ТРК «Пилот», ул. Кныша 2а,
- ул. Соборная д. 8,
- пос. Сиверский, ул.123 Дивизии 2а, со стороны детской библиотеки.
Пока же есть время заглянуть в чуланы и ящики комодов, распутать клубки проводов, вытащить с антресолей сломанные видеомагнитофоны и собрать в одну сумку то, что вы планируете сдать на переработку.
Важно:
▪ Вся собранная на акции техника уедет на переработку. Если у вас есть рабочая техника, лучше отдать её кому-то через Авито, Юлу, или предложить в субботнем обмене.
▪ Будем принимать СТРОГО технику весом до 20 кг.
▪ Электровесна - это акция для физических лиц, которые хотят сдать в переработку небольшое количество техники.
Что будут принимать:
- Компьютерное оборудование, гаджеты и офисная техника: мобильные телефоны, планшеты, стилусы, ноутбуки, системные блоки, модемы, автомагнитолы, провода, кабели, жесткие диски, зарядные устройства, мыши, клавиатуры, флешки, источники бесперебойного питания (ИБП или UPS), портативные аккумуляторы (power-bank), стационарные телефоны, принтеры, сканеры, факсы, копиры, кассовые аппараты и терминалы, пульты д/у.
- Мониторы и телевизоры (плоские и кинескопные).
- Бытовую технику весом до 20 кг: микроволновые печи, варочные панели, стиральные машины.
- Мелкобытовую технику: мультиварки, блендеры, миксеры, тостеры, электрические чайники, электрические зубные щетки, электронные весы, электронные часы, эпиляторы, триммеры, утюжки для волос, утюги для глажки, роботы-пылесосы, фены, приборы учета электроэнергии (счетчики).
Компактное (!) холодильное оборудование весом до 20 кг (кондиционеры, холодильники, морозильники).
- Электроинструмент, фототехника (цифровая), колонки, наушники, микрофоны, синтезаторы и др. электронные музыкальные инструменты, системы нагревания табака (iqos, wape и т.д.).
- Светодиодные лампы (не ртутные!!!! Только Led)
Точно НЕ БУДЕМ принимать:
- Опасные отходы: лампы энергосберегающие и люминесцентные, батарейки, ртутные градусники.
- Расходные материалы: видео и аудио кассеты, картриджи, диски.
- Медицинское оборудование (в том числе электронные градусники), игрушки на радиоуправлении, дроны, электросамокаты, игрушки для взрослых, настольные лампы, крупногабаритная бытовая техника (более 20 кг).