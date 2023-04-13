Что в руки наркоману попало, то пропало

Карьеру уголовника 38-летний житель Больших Колпан Евгений Д. начал 19 лет назад, когда был осужден за преступление средней тяжести. В 2008-м он получил новый срок – за покушение на сбыт наркотиков. Путем частичного сложения наказаний ему дали четыре с половиной года лишения свободы. Но вышел он раньше – условно-досрочно, не досидев два года и семь месяцев.

Недолго музыка играла: уже через полгода Евгения Д. осудили снова – за хранение наркотических средств и психотропных веществ. В общей сложности, с частичным присоединением неотбытой части наказания по предыдущему приговору, по решению суда Московского района Санкт-Петербурга он получил пять лет и девять месяцев. Через месяц после этого был вынесен вердикт Гатчинского городского суда – по той же статье, и срок увеличился. Гражданин Д. наследил везде с наркотиками – и в Гатчине, и в Северной столице.

Вышел в 2017-м – опять условно-досрочно на основании постановления Котласского городского суда Архангельской области. Неотбытый срок составил четыре месяца.

И практически два года Евгений Д. находился на свободе, умудрившись ни во что не вляпаться и ни на чем не попасться, даже на наркотиках. Однако привычка взяла свое, и в феврале 2019-го он был осужден Гатчинским городским судом за кражу, в апреле того же года – еще за одну. В общей сложности, ему дали два года колонии, но опять не дали досидеть: через год с копейками Евгений вышел по постановлению Невского районного суда Санкт-Петербурга. Условно-досрочно.

Прошел год с небольшим. Евгений совершил растрату чужого имущества в значительном размере и в октябре 2021-го получил два года условно, с испытательным сроком на три года. Но что такое три года в бурной биографии вечного сидельца?

Не прошло и года, как он совершил мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба потерпевшей.

В мае прошлого года, находясь в «Пятерочке» в Гатчине на улице Урицкого, с целью банальной кражи, злоупотребляя доверием своей родственницы, он выпросил у нее телефон – позвонить. Под предлогом звонка взял смартфон стоимостью 30 тысяч рублей, заранее не собираясь его возвращать, и вышел из магазина. Женщина, не подозревая об истинных намерениях родственника, дала ему свой телефон, а он обманул ее, вышел на улицу и был таков.

Потерпевшая обратилась в полицию. Задержанный за совершение данного преступления Евгений Д., конечно, согласился с предъявленным ему обвинением и свою вину полностью признал. Его заключили под стражу.

В судебном заседании он подтвердил свои признательные показания и заявил о раскаянии. Действия обвиняемого суд квалифицировал по части 2 статьи 159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, личность подсудимого и характеристики.

Очередное преступление гражданин Д. совершил в период испытательного срока при условном осуждении по предыдущему приговору. Официально он не трудоустроен. Имеет среднее специальное образование, по месту жительства органами полиции характеризуется отрицательно. На учетах у нарколога и психиатра не состоит, страдает тяжкими хроническими заболеваниями. Холост, но является отцом двоих малолетних детей.

Суд учел, что подсудимый давал подробные и последовательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, чем оказал активное способствование расследованию преступления. В качестве смягчающих обстоятельств послужило наличие детей, оформленная явка с повинной, полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие тяжких хронических заболеваний.

Отягчающим обстоятельством суд счел рецидив преступлений.

Условное осуждение по приговору 2021 года отменили. Окончательное наказание гражданину Д. определили, частично присоединив неотбытое. Суд учел данные о личности подсудимого, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Местом отбывания наказания определили исправительную колонию строгого режима. Для обеспечения возможности исполнения приговора меру пресечения подсудимому до вступления вердикта суда в законную силу оставили прежней – в виде содержания под стражей.

Итого, Гатчинский городской суд признал Евгения Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. По совокупности приговоров, частично присоединив неотбытую им часть наказания, Евгению Д. присудили два с половиной года колонии строгого режима.

В срок лишения свободы зачли время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета день за день.

Вещдок – мобильный телефон вернули потерпевшей – законной владелице.

Андрей Соколов