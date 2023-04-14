Дебют проекта «Наш дом Мариенбург»
В шахматном клубе «Дебют» прошло первое мероприятие проекта «Наш дом Мариенбург», посвящённое 230-летию Мариенбурга. 18 учеников Гатчинских школа №7 и №4 встретились за шахматными досками.
Два часа напряжённой игры выявили победителей, которые получили кубки и грамоты. Поздравляем победителей: Петра Кузнецова, Ярослава Изотова, Ярослава Колесника, Кристину Комлеву, Полину Иванову.
В этот день никто из ребят не ушёл с пустыми руками. Каждый получил подарок от спонсоров проекта. Это молочная и хлебная продукция, а также сувенирная кружка с эмблемой юбилея Мариенбурга.
Благодарим руководителя клуба «Дебют» Николая Кокорина, тренера шахматного клуба Совета ветеранов Владимира Соколова, волонтёра Артема Изотова, ООО «Галактика», ОАО «Гатчинский хлебозавод», РАЙПО г. Гатчина и комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике.
Отдельное спасибо родителям, которые приобщают своих детей к активному и достойному досугу.
Лариса Царькова,
председатель Совета ветеранов микрорайона Мариенбург