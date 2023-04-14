«Дорога в космос начинается в библиотеке!»

Накануне праздника в холле библиотеки была развернута выставка творческих детских работ «Космос - взгляд из детства», на которой представлены рисунки, плакаты, декоративно-прикладное творчество, а также стихи и проза на тему «Космонавтики день, как же ты еще молод!». Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку, полюбоваться и порадоваться.

Для нас очень важно сбережение исторической памяти о первом полете человека в Космос, повышение интереса к литературе об астрономии и космосе, развитие творческих способностей юных читателей.

Благодарим всех, кто принял участие в мероприятиях:

- ребят из детского сада №46: группы «Совушка» и воспитателя Светлану Анатольевну Семенову; группы «Скворушка» и воспитателя Марию Ивановну Громову; группы «Дирижаблик» и воспитателей Елену Николаевну Керн, Раисю Абдулхаевну Мясникову; группы «Вертолетик» и воспитателей Наталью Павловну Диогенову, Инну Юрьевну Ткачук;

- учителя 1в класса начальной школы №5 Елену Анатольевну Арбузову, родителей.

Особая благодарность музыкальному работнику детского сада №46 Ирине Викторовне Череповой за ее креатив, профессионализм и любовь к детям.

Мы рады, что наша совместная творческая работа будет способствовать формированию патриотических качеств у детей и чувства сопричастности к истории своей страны. На мероприятиях ребята, с их пытливыми умами и желанием познать все таинственное и загадочное, активно включались в диалоги, споры, во всевозможные игры, викторины и загадки. Для них была организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная авиации, астрономии и космосу. Заинтригованные космической темой, дети с удовольствием брали их почитать.

Ольга Пугач,

заведующая сектором детского абонемента МЦРБ им. А.С. Пушкина