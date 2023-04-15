Мобильная Биос-лаборатория проверила озеро Чёрное в Гатчине

Участники сначала прошли мастер-классы по полевым исследованиям и отбору проб воды для определения растворенных веществ. Далее в Мобильной Биос-лаборатории участники исследовали воду на содержание кислорода, температуру, электропроводность, кальциевую, магниевую и общую жёсткость, хлориды, цветность и мутность, окислительно-восстановительный и водородный показатель, содержание нитратов. Также был определен класс качества воды по зообентосным и планктонным организмам.

Инструкторы объяснили важность сохранения экологического равновесия в озере Черное для сохранения благоприятной экологической ситуации. Учащиеся были заинтересованы в получении новых знаний и практических навыков. Они задали множество вопросов, чтобы лучше понимать экологическую проблематику.

В результате анализа воды школьники и инструкторы обнаружили, что вода в озере Черное относится к 3 классу качества - умеренно загрязненная, что подчеркивает необходимость улучшения качества водоемов и сохранения окружающей среды.

Проект «Мобильная Биос-лаборатория» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Гранты.

Фото организаторов проекта