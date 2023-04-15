Модный диагноз

- Мода на психические заболевания нарастает и трансформируется. Сегодня каждый первый подросток, приходящий на прием к психиатру, жалуется на депрессию. Как правило, это пациенты 2005, 2006, 2007 годов рождения. Преобладают жеманно-депрессивные состояния – с театральностью, вздохами и всплесками. Причем, сегодня это больше свойственно юношам, как ни странно. У девушек чаще встречаются другие проявления.

- Какие?

- Помимо демонстративных действий – таких, как порезы рук и ног, глотание таблеток, бывает и психическое заболевание. Например, нервная анорексия. Это уже надо лечить медикаментозно, и не витаминами, а серьезными препаратами – антидепрессантами, нейролептиками. Мы стараемся применять самые современные лекарства, есть возможность частично выдавать их бесплатно – в Ленинградской области работает соответствующая программа. Препарат подбирается индивидуально. Учитывается все: возраст, рост, вес, общее состояние здоровья. Чаще всего это нейролептики, и лечение, как правило, очень длительное. Два-три года.

- Нужна ли госпитализация?

- Нет, в основном это лечится амбулаторно. Госпитализация может быть оправдана, только если ребенок категорически против какого-либо лечения – вплоть до агрессивного поведения. Тогда в качестве начала терапии мы госпитализируем. Если нет активного сопротивления, нет и необходимости в стационаре.

Но бывает, приходится класть ребенка в больницу, если родители сильно запустили ситуацию. Когда приходит девочка ростом под метр восемьдесят с весом 32 кг – кладем в детское отделение, по соматическим симптомам. Такое не часто, но бывает.

- А вообще – много в Гатчине пациенток с анорексией? И какого возраста?

- Не так, чтоб много, но всегда кто-то есть, в том числе и постоянные пациенты. В основном, это 15-летние. Один раз только была семилетняя девочка с нервной анорексией.

- Почему возникает анорексия? Человек сначала сознательно морит себя голодом, а потом уже не может принимать пищу?

- Анорексия – это не классификационный диагноз. Как правило, она укладывается в два процесса: либо это обсессивно-компульсивное расстройство, либо какое-то бредовое состояние. Ребенку трудно поставить окончательный диагноз: надо смотреть, во что это потом выльется. Если это обсессивно-компульсивное расстройство, анорексия будет повторяться приступами – в чистом виде. Но бывает, так начинается шизофрения, и потом все это перейдет в полноценную шизофрению с другой симптоматикой.

Либо это бредовое расстройство на другой почве, и оно может совсем пройти.

Сама по себе анорексия – это форма бредового расстройства, в любом из этих трех вариантов. У человека появляется навязчивая идея – своей виновности, некрасивости. Это заблуждение, выливающееся в определенное поведение: девушка старается не есть или жестко ограничивать себя в еде. При этом голод-то присутствует, аппетит никуда не делся, и часто бывает так, что после длительного воздержания человек начинает, наоборот, объедаться – это компульсивная часть. А после объедания испытывает еще большую вину и вызывает у себя рвоту.

- Это уже булимия?

- Булимия – это симптом. Как бы оборотная сторона анорексии. Большая часть этих нарушений происходит, все-таки, в рамках обсессивно-компульсивного состояния. Но в каждом случае по-разному, все индивидуально. Общую причину не найти.

В психиатрии вообще мало болезней с четкими причинами. Обычно они размыты, и у каждого причина своя: родовая травма, инфекция у матери во время беременности, детская психическая травма или сочетание всех этих факторов.

- Можно ли справиться с анорексией самостоятельно? Ну, или с помощью психолога? Когда родителям надо бить тревогу?

- С анорексией – только к психиатру. Если, конечно, нет других соматических симптомов.

Во-первых, должна насторожить потеря веса. Это у ребенка хорошо заметно. Во-вторых, если подросток начинает ограничивать себя в еде – без оснований. Не тогда, когда вес ребенка приближается к центнеру, и диета ему строго показана, а когда ни с того ни с сего у подростка с нормальной комплекцией возникает диетическая одержимость.

Если заметили у ребенка рвоту – это в любом случае повод задуматься и, как минимум, обследоваться у педиатра. Такие состояния легко распознаются, и педиатр порекомендует родителям обратиться к психиатру.

- Часто встречаются расстройства, когда психиатрия бессильна?

- Существует продуктивная и негативная симптоматика. Продуктивная – то, что появилось: бред, видения, галлюцинации, то, что можно убрать – таблетками или еще как-то.

Негативная бывает следствием чего-либо, когда это можно корректировать. А бывает следствием неисправимого дефекта: например, в результате травмы человеку повредило часть мозга – ее уже не восстановить. Бывает, человек рождается с умственными дефектами: нет базовой части интеллекта – и все. Он, конечно, какие-то бытовые навыки получит, но мы не можем предложить никаких лекарств, чтобы эта часть интеллекта появилась – ее уже не будет никогда.

Или вот, например, расстройства личности. Они очень многогранны, и сплошь и рядом встречается такой дефект: человек понимает, «что такое хорошо, и что такое плохо», но ему наплевать. У него отсутствует часть личности, которая отвечает за этот контроль. Может быть хороший интеллект, прекрасная память, замечательные знания, но нет связки между интеллектом и другими психическими сферами – того, что в обществе называют моралью. Т.е. человека совершенно не заботит, какими будут последствия его действий или высказываний. И это может быть следствием психического заболевания.

- И это не лечится?

- Нет. Часто при органических поражениях тоже встречается расстройство личности: люди становятся злобными, агрессивными. А может быть само по себе. Этим и отличается расстройство личности: неизлечимое состояние. Нет точки приложения, которую можно было бы лечить. Если возникла какая-то декомпенсация – например, человек еще вдобавок злоупотребляет спиртным, можно немного приглушить агрессию успокоительными, но личность исправить невозможно.

- Много таких?

- Очень. Но большинство расстройств личности компенсированы обществом. В нормальных условиях и с нормальным интеллектом человек понимает, что его накажут за аморальные действия. Он осознает последствия для себя и сдерживается. Но в состоянии стресса возникают декомпенсации – тормоза отказывают.

Расстройство личности – в отличие от шизофрении – просто так заметить нельзя. С шизофренией редко кто ухитряется прожить несколько лет, не попадая к психиатру. А с расстройством личности чаще всего обращаются к нам, когда человек уже что-то натворил. Проводится детальное обследование, и только тогда его можно выявить. Просто так на улице вы его не увидите.

- Они среди нас?

- Так же, как и другие наши больные – они всегда среди нас. Вот, навскидку: на всю Ленинградскую область – порядка тысячи психиатрических коек. А больных в нашем многомиллионном населении, конечно, больше. Так что остальные находятся в социуме. Только у нас в районе зарегистрированных больных около 10 тысяч. Разных – и тяжелых, и очень легких. При этом в Дружноселье – основной психиатрической больнице, которая обслуживает Гатчинский район – всего 600 коек.

- И как сейчас в районе обстановка?

- В основном, нормально. Но сейчас пациентов стали привозить чаще. Только за сегодня уже привезли троих – и полиция, и родственники. У всех разные заболевания, но объединяет их одно: все употребляли наркотики. Обстановка в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ явно поменялась в худшую сторону: очень много наших больных стали употреблять. Естественно, возникают обострения, мы кладем в стационар, а их все больше и больше. Раньше встречались пьющие пациенты: выпил – обострился – госпитализировали. Наркотики употребляли единицы. Сейчас очень часто.

- Что употребляют?

- Представлено практически все. В основном, конечно, химические препараты, соли, но есть и каннабиноиды, и кокаин – по крайней мере, со слов пациентов.

- Где берут?

- К сожалению, с этим проблем нет. У нас достаточно олигофренов, которые запросто достают себе наркотики. Так что это уже вопрос к правоохранителям…

- Повлияла ли социально-политическая обстановка на состояние ваших пациентов?

- Тут играют роль все факторы. Безусловно, последний год сказывается. Можно судить хотя бы по больным, находящимся на принудительном лечении: в этом году мы гораздо больше, чем обычно, сделали переводов на усиление – когда человек нарушил режим, начал употреблять спиртное, ухудшилось состояние. Вряд ли это совпадение…

Екатерина Дзюба