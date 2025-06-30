Ленобласть расширяет сотрудничество с регионами Беларуси
Губернатор Александр Дрозденко на площадке XII Форума регионов России и Беларуси подписал соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и двумя регионами республики Беларусь: Витебской и Могилевской областями.
Рубрики: Общество
«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с нашими белорусскими коллегами. Начинали с сотрудничества в сфере АПК, а сейчас Ленобласть взаимодействует с регионами Беларуси по чрезвычайно широкому кругу вопросов от молодёжной политики до газификации», — отметил Александр Дрозденко.
С Могилёвской областью это обновлённое рамочное соглашение и план мероприятий, с помощью которых будет расширено сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также в вопросах молодёжной политики, культуры, спорта и патриотического воспитания.
Витебская область уже поставляет на предприятия Ленобласти мясо для изготовления консервов, новое соглашение позволит расширить сотрудничество и в экономической, и в культурной, и в социальной сферах.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.