Ленобласть расширяет сотрудничество с регионами Беларуси

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с нашими белорусскими коллегами. Начинали с сотрудничества в сфере АПК, а сейчас Ленобласть взаимодействует с регионами Беларуси по чрезвычайно широкому кругу вопросов от молодёжной политики до газификации», — отметил Александр Дрозденко.

С Могилёвской областью это обновлённое рамочное соглашение и план мероприятий, с помощью которых будет расширено сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также в вопросах молодёжной политики, культуры, спорта и патриотического воспитания.

Витебская область уже поставляет на предприятия Ленобласти мясо для изготовления консервов, новое соглашение позволит расширить сотрудничество и в экономической, и в культурной, и в социальной сферах.