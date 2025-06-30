В Ленобласти состоялся первый Кубок губернатора по летнему биатлону

В церемонии открытия соревнований приняли участие депутат Государственной Думы Светлана Журова; председатель комитета по физической культуре и спорту, региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров; советник губернатора Ленинградской области по вопросам медицинской реабилитации участников СВО Владимир Евполов; глава федерации биатлона Ленинградской области Вадим Будеев; И.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владислав Ткаченко; президент Федерации керлинга Ленинградской области Иван Кутиль.

Всего на соревнованиях собралось 20 команд, представляющих предприятия и организации Ленинградской области. Соревнования прошли в гонке кроссом на дистанции 1200 м со стрельбой из положения лежа.

«Ценно, что участники соревнований выделили время среди рабочего графика для спорта и для сплочения своих коллективов. Очень радует, что корпоративный спорт расширяет свои границы и активно развивается с каждым днем», — отметила Светлана Журова.

«Своим примером, как руководитель общественной организации, стараюсь показать коллегам и друзьям, что спорт и дисциплина - неотъемлемая часть успеха. Корпоративный спорт - отличная возможность разгрузить голову, неформально пообщаться с коллегами, узнать лучше друг друга! Я не занял призовое место, но получил огромное удовольствие проведя время в этой атмосфере, на берегу озера с друзьями. Благодарю Комитет по спорту и физической культуре Ленинградской области за поддержку. Партнеров и друзей Лиги корпоративного спорта Ленинградской области за участие», – подчеркнул Владислав Ткаченко.

В командном зачёте места распределились следующим образом:

1 место - команда Ленинградской АЭС;

2 место - команда «Спортивная линия»;

3 место - команда ПАО «Сбербанк».