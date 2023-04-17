Поддержка медицинских работников – в приоритете

– Необходимо активно привлекать в наши больницы и поликлиники медицинские кадры. Обеспечение врачей жильем – серьезное подспорье, и нам нужно нарастить объемы закупаемых служебных квартир для учреждений здравоохранения. Изучим потребность в районах и проведем необходимую работу, - заявил Александр Дрозденко в ходе сегодняшнего аппаратного совещания.

Глава региона также поручил сократить срок приватизации служебных помещений для медиков с 10 до 7 лет.

В 2020 году для медицинских работников было приобретено 33 квартиры, в 2021 году – 27, в 2022 году – 21 квартиру. По программе улучшения жилищных условий с использованием ипотеки в 2021 году 7 медицинским работникам перечислено из бюджета 12 млн рублей, в 2022 – 6,3 млн рублей 5 медицинским работникам.

Также в Ленинградской области предоставляется ежемесячная компенсация за найм жилья. В 2022 году её получали 215 человек, а в 2023 году – 150 человек.