Как защититься от кори

Ситуация под контролем

Несмотря на то, что Лениградская область находится на 4 месте среди регионов России по заболеваемости корью, уровень заболеваемости конкретно в Гатчинском районе (по сравнению с другими районами области) не высок. Беседу со специалистом Роспотребнадзора мы провели 13 апреля: на тот момент за весь 2023 год в Гатчинском районе, по словам Анны Воронович, был зарегистрирован всего 1 лабораторно-подтверждённый случай кори. В остальном заболеваемость удаётся сдерживать:

- Ситуация контролируется эпидемиологической службой, в том числе лично мной, поскольку я эпидемиолог. Так как симптомы кори похожи на симптомы других вирусных инфекций, все «подозрительные» случаи заболеваний незамедлительно расследуются специалистами Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии и врачами-инфекционистами Гатчинской КМБ. Врачи принимают пациентов, проводят диагностику, а мы выясняем, с кем заболевший успел пообщаться, куда он ездил – проводим сбор эпидемиологического анамнеза. Дальше мы наблюдаем за «контактными», проводим для них экстренную вакцинопрофилактику, то есть делаем срочную прививку в первые 72 часа, прошедшие после контакта с заболевшим - всё для того, чтобы не допустить распространение инфекции.

Специалист, однако, отмечает, что тот единственный подтверждённый случай кори в Гатчинском районе был выявлен у ученика младших классов – ребёнка мигранта из Республики Таджикистан. В любой другой ситуации мы бы, естественно, не стали заострять внимание на такой подробности: в случае со вспышкой кори это оказалось существенно важно. Дело в том, что, по словам врачей, подавляющее число случаев заболевания корью среди россиян в 2023 году – завозные. В Россию приезжают непривитые от кори граждане из стран ближнего зарубежья, и они могут привезти с собой инфекцию. Чтобы решить эту проблему, различные государственные структуры должны работать сообща:

- Здесь очень важно межведомственное взаимодействие. В начале марта этого года мы в Гатчинской больнице проводили санитарно-противоэпидемическую комиссию. В ней участвовали представители администрации города, Федеральной миграционной службы, медицинских центров, Роспотребнадзора. Там мы, конечно, проговаривали эту историю. Мигранты достаточно часто перемещаются, меняют место работы - каким-то образом «локализовать» их бывает трудно, - говорит Анна Воронович.

Подчищающая иммунизация

На локализацию кори и создание устойчивого коллективного иммунитета к ней направлено и постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 8 февраля 2023 года о проведении подчищающей иммунизации. Подчищающая иммунизация, то есть бесплатная вакцинация (в данном случае – вакцинация от кори), касается не только мигрантов, но и граждан России. Согласно Постановлению, подчищающая иммунизация должна проводиться с 3 апреля по 31 декабря 2023 года тем, кто:

- не привит;

- привит однократно;

- не имеет сведений о прививках;

- не болел корью ранее.

При этом Анна Воронович отмечает, что «вакцинация трудовых мигрантов – это одна из обязанностей работодателей в сфере исполнения норм санитарного законодательства. Работодатели, привлекающие к трудовой деятельности иностранных граждан, обязаны обеспечить им до конца этого года проведение иммунизации против кори».

Итак, кто должен прививаться. Прежде всего, это лица, не имеющие прививки от кори вообще. В «ковидные времена» количество тех, кто пропустил вакцинацию от кори, увеличилось. Свою роль сыграли и довольно тяжёлая история с вакцинацией от ковида, и сконцентрированное внимание людей на одной инфекции. Однако, как справедливо добавляет Анна Воронович, корь никуда не делась: снижение уровня вакцинации от кори среди детей – это увеличение числа тех, кто рискует заболеть.

Делать детям прививку от кори, согласно Национальному календарю прививок, нужно дважды: в 12-15 месяцев от рождения и в 6 лет. По словам специалиста Роспотребнадзора, у детей с одной прививкой риски заболеть держатся на уровне 30%. Если же вакцинируется от кори в первый раз уже взрослый человек, то вторую прививку ему нужно сделать не ранее, чем через 3 месяца. При этом те, кто пропустил вторую прививку, автоматически попадают под действие Постановления о подчищающей иммунизации.

Все сведения о проведённой вакцинации отражены в прививочном сертификате и карте прививок: сертификат выдаётся на руки, карта хранится в медицинском учреждении. Именно эти документы доказывают отсутствие фактической необходимости проводить подчищающую иммунизацию человеку.

Однако на деле даже тем, кто привился от кори в детстве, может понадобиться ревакцинация:

- Сформированный устойчивый иммунитет к кори достигается только после двукратной вакцинации, при этом он держится примерно 25 лет. По истечении 25 лет после вакцинации следует провести анализ на уровень антител к кори. Если этот уровень будет находиться в допустимых пределах, то есть выше значения 0,18, ревакцинацию можно отложить, - объясняет Анна Воронович.

Стоит упомянуть, что в первые месяцы 2023 года россияне стали чаще проверять уровень антител к кори по сравнению с прошлым годом – об этом 15 апреля сообщили РИА Новости. Они же сослались на исследование лаборатории «Гемотест»: в нём было выявлено, что «в среднем у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, нет иммунитета к этой опасной инфекции». Как видим, сейчас проверить свой иммунитет становится особенно важно.

Наконец, вызывающим наибольшее количество вопросов является утверждение о том, что «подчистке» не подлежат те, кто болел корью ранее. Значит ли это, что переболевшим можно не ставить вакцину? В случае со взрослыми людьми работает та же схема, что и с ревакцинацией после 25 лет: если риски подхватить корь увеличились, лучше сдать анализы на уровень антител. Если же корью переболел ребёнок, нужно ли делать ему прививку в соответствии с Национальным календарём? Ещё в 2019 году инфекционисты объясняли, что у переболевшего корью ребёнка формируется иммунитет к этой инфекции. Это значит, что прививку от кори в скором времени можно не делать; однако в России прививка от кори включена в комплексную прививку КПК. Это комбинированная вакцина, защищающая одновременно и от кори, и от паротита, и от краснухи. Перенесённая инфекция позволяет отложить вопрос с вакцинацией от кори, но не отменяет необходимости прививок от других заболеваний. Получается, что даже переболевший корью ребёнок всё равно будет вакцинирован от неё – по словам специалистов, хуже от этого точно не будет.

Тем не менее, от подчищающей иммунизации возможно отказаться. По словам эпидемиолога, «контингенты, подлежащие подчищающей иммунизации, определены: эти люди оповещены, с ними сейчас идёт большая работа. Кто-то пишет отказ – это юридическое право человека. Кто-то, наоборот, очень охотно на эту историю идёт». Не стоит забывать и о тех, у кого есть официальный медицинский отвод от прививок ввиду выявленных противопоказаний.

Почему люди отказываются от прививок?

Вакцина от кори появилась ещё во второй половине XX века. По словам эпидемиологов и врачей-инфекционистов, только высокий уровень охвата вакцинацией против кори (то есть большое количество вакцинированных) способен предотвратить заболевание. Однако сегодня наблюдается тенденция к отказу от прививок среди тех, кто не имеет медицинского отвода. Прежде всего, люди не верят в эффективность прививок: мол, даже после них можно заболеть.

Анна Воронович не скрывает, что медицине известны случаи, когда вакцинированный человек заболевал; другое дело, насколько сильно он заболевал.

- После двукратной иммунизации защитный титр антител (тот уровень антител, который свидетельствует о хорошем иммунитете - прим. автора) определяется у 95-98% вакцинированных. Даже если человек столкнется с инфекцией, он перенесёт её в более лёгкой форме, либо существенно сократится срок его болезни. Эти вопросы продолжают исследоваться, вакцины продолжают совершенствоваться. В то же время могу сказать, что я, мои коллеги и наставники из других регионов не сталкивались со случаями заболеваний корью у привитых от неё людей, - добавляет специалист.

Кроме того, зачастую людям очень трудно разграничить состояние после вакцинации и само заболевание:

- Прививки могут давать общие и местные реакции, такие как повышение температуры тела или болезненность и отёк в месте инъекции, но они в большинстве случаев проходят самостоятельно в течение 1-2 дней. А осложнения на прививки встречаются значительно реже, чем на другие лекарственные средства.

Что же касается отказа родителей от прививания своих детей, то их решение, безусловно, мотивировано обеспокоенностью о своём ребёнке.

- Каждый родитель желает своему ребёнку только добра и стремится делать то, что для него полезно, - справедливо отмечает Анна Воронович. - Но иногда из-за недостаточной или неправильной информированности это может привести к противоположному эффекту.

Анна Воронович уверяет:

- Люди чаще всего испытывают страх из-за недостаточной информированности или, наоборот, переинформированности. Именно поэтому все наши врачи, специалисты готовы отвечать на вопросы горожан, готовы успокоить и подбодрить. Мы всегда открыты к диалогу.

Мы попросили Анну Воронович прокомментировать самые распространённые причины отказа от прививок:

- Сейчас предлагают так много вакцин – это перегрузка для иммунной системы ребенка!

- На самом деле, антигены в вакцинах составляют лишь небольшую часть от тех, с которыми организму ребёнка приходится сталкиваться ежедневно. Если бы прививки могли ослаблять детский иммунитет, то микроорганизмы, постоянно присутствующие в воздухе, и вовсе бы его уничтожили.

- Иммунная система ребенка ещё не созрела, поэтому ставить прививки, которые влияют на иммунитет, опасно.

- Прививочный календарь составлен так, чтобы обеспечить ребёнку максимальную защиту. Нет никаких доказательств того, что, увеличив интервал между прививками, их можно сделать более безопасными. Откладывая вакцинацию, вы подвергаете ребёнка риску заразиться инфекцией от любого приходящего в дом или встретившегося в общественном месте человека, который может оказаться носителем опасного заболевания.

- Вакцины производят из токсичных веществ.

- Вакцина – это вода с растворенными в ней антигенами и вспомогательными веществами, которые стабилизируют раствор и повышают эффективность препарата. Многие годы использования этих консервантов подтвердили их безопасность для организма.

- Зачем прививаться от того, чем никто уже не болеет?

- Редкость заболевания – результат вакцинации всего населения планеты на протяжении многих лет. На сегодняшний момент полностью ликвидирована только натуральная оспа - другие вирусы никуда не исчезли. Сейчас риски подхватить инфекцию увеличились ввиду постоянной миграции населения и частых путешествий в эпидемичные страны.

- Может, лучше переболеть, чем ставить прививку?

- Вакцинация проводится против тех инфекций, которые могут привести к тяжёлым осложнениям и даже летальному исходу. Любое заболевание легче предотвратить, чем вылечить. Непривитый ребёнок рискует получить такие грозные осложнения как энцефалит после кори, артрит после краснухи, бесплодие у мальчиков после паротита, инвалидность после полиомиелита. Родители решают, прививать ребёнка или нет, но следует помнить, что отказ от прививок нарушает право ребёнка на жизнь и здоровье.

Мария Ибадова