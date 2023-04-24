Производители наркотиков под Гатчиной получили на двоих 31 год колонии

Как сообщает прокуратура Ленобласти, суд вынес приговор в отношении двоих 36-летних жителей Ленинградской области по статьям о незаконном производстве наркотиков в крупном и особо крупном размерах и покушении на незаконный сбыт в значительном размере, оба эпизода — группой лиц по предварительному сговору.

Как было установлено, с декабря 2021 года по август 2022 года в деревне Акколово под Гатчиной они организовали лабораторию, где незаконно произвели для дальнейшего сбыта около 9 килограммов синтетического наркотика. Часть в виде закладок один из фигурантов разместил в тайниках на территории района. Их нашли и изъяли сотрудники полиции.

Одного приговорили к 16 годам лишения свободы, второго к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.