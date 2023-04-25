Перинатальный центр 47 региона: двери открыты!

Около полусотни будущих мам из разных районов Ленинградской области посетили 22 апреля перинатальный центр в Гатчине. В конференц-зале им прочитали несколько лекций – на тему правильного поведения в родах, грудного вскармливания, ухода за новорожденным; рассказали, как избавиться от необоснованных страхов. Также сотрудники перинатального центра объяснили, как избежать недопонимания с медперсоналом, развеяли мифы – чего точно не надо бояться и чего следует ожидать, уделили внимание жалобам и ответили на вопросы.

Экскурсия по центру в этот раз проходила в виртуальном режиме: на большом экране гостям продемонстрировали родильные залы, палаты, помещения для новорожденных и прочее. Все увидели интерьер, оснащение и оборудование отделений, услышали комментарии. В частности, медики разъяснили такой нюанс: перинатальный центр практикует партнерские роды – с присутствием кого-то из близких, например, супруга. Но не практикует совместное пребывание с мужьями и родственниками: через два часа после рождения наследника счастливый отец должен будет покинуть роддом.

Среди будущих мам были и те, кто ожидает двойню. Центр как раз специализируется на сложных случаях, и многоплодная беременность – далеко не самая большая проблема. В центре проводится родоразрешение женщин с высоким риском развития акушерских осложнений, с отягощенным анамнезом. Здесь выхаживают преждевременно родившихся детей – в центре работает сильная команда неонатологов, и, конечно, принимают совершенно здоровых рожениц без каких-либо патологий. Перинатальный центр в Гатчине – это высокотехнологичный родильный дом, где по полису ОМС предоставляется высококвалифицированная медицинская помощь и прекрасные бытовые условия.

Заместитель директора перинатального центра по акушерству и гинекологии Ольга Карпенко заверила, что в центре будут рады всем роженицам, и день открытых дверей должен помочь женщинам познакомиться с современным роддомом и сделать правильный выбор:

- Мы пригласили будущих мам, чтобы они рассеяли свои страхи и получили исчерпывающие ответы на многие вопросы. Надеюсь, они добрались к нам из разных уголков Ленинградской области – мы всех ждем, в том числе и жителей Санкт-Петербурга.

Екатерина Дзюба