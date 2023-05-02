Налоговые формы малого бизнеса: обязательства и льготы

При выборе налогового режима нужно предварительно оценить, выгодно ли будет его использовать (в зависимости от вида деятельности, предполагаемой прибыли, наличия наемных работников) и есть ли право использовать выбранный вариант налогообложения. Эксперта дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в интервью «Flacon» рассказала о существующих формах налогообложения, обязательствах для бизнеса и льготах, которые дает государство.

Если кратко описать суть перечисленных налоговых режимов, основные их характеристики сводятся к следующим:

1. Общий режим налогообложения (ОРН). Этот налоговый режим применяется по умолчанию, поэтому если при регистрации юридического лица или ИП не сделать выбор в пользу другого (специального) налогового режима, будет применяться ОРН. На ОРН необходимо вести полноценную бухгалтерскую и налоговую отчетность. Этот налоговый режим предполагает серьезную налоговую нагрузку, ввиду этого больше объем бухгалтерского сопровождения. Помимо НДС (от 0% до 20% в зависимости от товара и вида деятельности), в состав налогового бремени входит имущественный налог и для ИП/ организации - налог на доходы/прибыль. Ограничений по сумме оборота/дохода при применении ОРН нет, как нет и потолка по количеству работников и другим ограничивающим факторам (например, видам деятельности). Этот налоговый режим подходит тем предпринимателям и организациям, которые имеют значительные обороты и/или работают с заказчиками/контрагентами с НДС.

2. Упрощенная система налогообложения (УСН). Это наиболее популярный налоговый режим ввиду своей универсальности. На УСН нет налога на прибыль и НДС.

Для расчета единого налога можно выбрать одну из двух налоговых баз: «доходы» или «доходы минус расходы».

При выборе «доходов» расходы не учитываются, налоговая ставка в этом случае- 6 % с доходов. Если выбрать «доходы минус расходы», то расходы учитываются, а с разницы - налоговая ставка 15 %. Если по итогам года получается убыток (или «0»), минимальный налог заплатить все равно придется (1% от суммы доходов за год). Также если сумма единого налога будет меньше минимального, придется платить его в размере минимального.

Описанные налоговые ставки в 6 % с доходов и 15 % с доходов за минусом расходов называются базовыми. Они доступны если соответствовать следующим нормам: сумма дохода за 2023 г в пределах 188,55 млн. рублей, а численность сотрудников- в пределах 100. Превышение этих значений ведет к повышенной налоговой ставке по УСН: вместо 6 % («доходы») - 8 %, а вместо 15 % («доходы минус расходы»)- 20 %. За счет страховых взносов можно уменьшить налог на УСН (оплаченные страховые взносы за себя и сотрудников, а также оплата больничных уменьшает до 50 % налога). На региональном уровне налоговые ставки могут быть ниже (в зависимости от вида деятельности).

Если доход превышает 251,4 млн. рублей, а численность сотрудников больше 130 человек-право на применение УСН теряется и потребуется переходить режим с уплатой налога на прибыль и НДС (ОСНО).

Максимальный потолок по доходам может отличаться в зависимости от года, поскольку в расчет берутся цифры 150 млн и 200 млн с учетом ежегодно устанавливаемого коэффициента-дефлятора. В этом году коэффициент 1,257 (отсюда максимальный потолок в 188,55 млн. руб и 251,4 млн. руб)

Также можно «потерять» УСН, если остаточная стоимость основных средств превысит 150 млн. рублей или если начать вести деятельность, для которой УСН не применима (например, производство электронных сигарет, алкоголя или открытие ломбарда). Более подробный перечень – в п.4 ст. 346.13 НК РФ.

Отслеживать соблюдение лимитов нужно обязательно, поскольку несвоевременный переход на ОРН грозит пени и штрафами.

Есть еще один вид УСН-это АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения). Работает эта система в виде эксперимента в г. Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Суть ее в том, что не придется возиться с отчетностью-ее нет. Счет открывается в банке из перечня ФНС. Ежемесячно налог рассчитывает и перечисляет в бюджет банк. В ИП или организации при этом должно быть не более 5 работников, а размер дохода – не более 60 млн руб. Размер основных средств прежний – не более 150 млн руб. Ставки налога как при повышенной «упрощенке»: «доходы» – 8 %, а «доходы минус расходы» – 20 %.

Несмотря на то, что налоговая ставка выше, при АУСН не нужно платить соц. взносы в фонды (нулевой тариф) и взносы на травматизм фиксированные-всего 2040 руб. в год.

Минимальный налог в этой системе составляет 3 % от доходов, а учет доходов и расходов ведется автоматически в личном кабинете АУСН.

3. Налог на профессиональный доход (НПД). Этот налоговый режим могут применять не только самозанятые, но и ИП. Если нет наемных работников, а объем годовой выручки не более 2,4 млн. рублей, этот вариант подходит. Налоговые ставки невысокие: 4 % – при работе с физлицами и 6 % – для доходов, полученных от ИП и организаций.

Необходимый учет, общение с налоговой, уплата налога, налоговый вычет - через программу «Мой налог». Этот налоговый режим предполагает налоговый вычет на старте в размере 10 тысяч рублей. Вычет уменьшает начисленный налог и расходуется постепенно. В период, когда налоговый вычет ещё не израсходован, ставка налога в 4% уменьшается до 3%, а ставка в 6% — до 4%.

Несмотря на то, что соц. взносы на этом налоговом режиме не платятся, можно вступить в добровольные правоотношения с Социальным фондом России (ПФР и ФСС)-это позволит зарабатывать пенсионные баллы и иметь оплату больничных (в т.ч. больничного листа по беременности и родам).

К недостаткам этого налогового режима можно отнести ограничение по видам возможной деятельности. Подходит НПД прежде всего тем, кто изготавливает «хенд-мейд», оказывает бытовые услуги, сдает свою жилую недвижимость. Это няни, репетиторы, массажисты и парикмахеры частные консультанты и бухгалтеры, фотографы и многие другие. Не получится заниматься перепродажей товара, сдавать коммерческую недвижимость (более подробно в п. 2 ст.6 422-ФЗ).

4. Еще один льготный налоговый режим-это патент. Патент-это когда предприниматель покупает право заниматься определенным видом деятельности на срок от 1 до 12 месяцев. Сумма за патент-фиксированная и не зависит от фактического дохода, поскольку рассчитывается исходя из сферы деятельности и предполагаемого дохода. Патент подходит прежде всего тем, кто оказывает услуги для населения: прачечные и химчистки, ремонт бытовой техники, пошив и ремонт одежды, экскурсионные бюро и многие другие. Также это удобно тем, у кого работа носит сезонный характер.

Требования, которым нужно соответствовать: не более 15 работников, доход до 60 млн. рублей. На региональном уровне могут быть свои ограничения. Например, в виде потолка по величине площади торгового места.

Декларацию по патенту сдавать не нужно. Максимальная налоговая ставка по патенту 6 %, но стартует от 0% (в зависимости от региона и вида деятельности). Как и на УСН за счет соц. взносов можно уменьшить стоимость патента.

5. Следующий налоговый режим подойдет тем, кто занимается сельским хозяйством/фермерством. Это ЕСХН-единый сельскохозяйственный налог. Он «избавляет» от налога на прибыль и налога на имущество (которое используется в сельхоз. деятельности). Все остальные налоги и взносы - в общем порядке. Налоговая ставка 6 % (с разницы между доходами и расходами). НДС платится, но в первый год применения ЕСХН предприниматель освобожден от уплаты НДС как и в случае, если в дальнейшем его доход меньше 60 млн. руб. в год.

Чтобы иметь право на этот налоговый режим, необходимо иметь долю дохода от сельхозпродукции/животноводства/растениеводства минимум в 70 %.

Как выбрать налоговый режим?

Для того, чтобы подобрать оптимальный налоговый режим, нужно учитывать не только размер предполагаемого дохода и количество сотрудников, но и сферу деятельности, организационно-правовую форму своего бизнеса (будет это ИП, организация или самозянятость). Если выбор налогового режима сложно сделать самостоятельно, можно воспользоваться электронным сервисом ФНС (https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/mp/). При выборе система сделает отбор по заданным параметрам с учетом особенностей предполагаемой деятельности. Это позволит сузить круг альтернативных вариантов, более детально изучить особенности и правила налогообложения и отчетности, узнать возможные льготы и выбрать наиболее удобный и выгодный вариант. Нередко предприниматели не хотят изучать «ненужные бухгалтерские подробности»-это ошибочная позиция, поскольку вникать в налоговые процессы так же важно, как и в процессы производственные. Успех бизнеса не только в хорошем товаре или услуге, но и в законных способах налоговой оптимизации. В настоящее время налоговая система дает достаточно возможностей по выбору оптимальных условий. Но нельзя забывать, что цифровизация налоговой системы, внутриведомственное электронное взаимодействие не только облегчает предпринимателям жизнь, но и позволяет налоговым органам обладать широкими возможностями мониторинга и контроля.

О мерах поддержки малого бизнеса

Существуют разные программы поддержки малого бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровнях. Как видим, налоговые послабления уже включены в суть специальных налоговых режимов, на региональном уровне местные власти также могут еще более облегчить налоговое бремя понижением ставки налога. В первую очередь это касается социально значимых или приоритетных для региона видов деятельности предпринимателя.

В целом же меры поддержки разделены по видам:

· финансовая и имущественная (субсидии и гранты, льготный лизинг и аренда, льготное кредитование);

· консультационная и образовательная (это курсы обучения и повышение квалификации, мастер-классы, консультирование по бизнес-вопросам и организации стартапа).

Чтобы выяснить возможные привилегии будущего бизнеса, можно и нужно использовать платформы «Мой бизнес» (https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis) и сервис поддержки предпринимательства МСП.РФ (https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/support/ или https://corpmsp.ru/).





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