Урок пожарной безопасности и безопасного поведения на каникулах в «Маяке»

Урок начался с занимательной беседы о причинах возникновения пожаров. Ребята узнали о самых распространенных источниках возгораний: неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка, оставленные без присмотра электроприборы. С помощью наглядных примеров и видеороликов инспектор показал, как быстро огонь может распространиться, и как важно предотвратить его возникновение.

Особое внимание было уделено правилам поведения в случае возникновения пожара. Дети запомнили алгоритм действий: немедленно сообщить о пожаре взрослым, покинуть помещение, не возвращаясь за личными вещами, и собраться на заранее обозначенном месте. Инструктор на практике показал, как правильно пользоваться огнетушителем и как действовать, если загорелась одежда.

Вторая часть урока была посвящена безопасному поведению на каникулах. Ребята обсудили правила поведения на природе, на воде, во время игр и прогулок. Инспектор напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения, опасности общения с незнакомцами и необходимости соблюдения личной безопасности.

В завершение мероприятия каждый воспитанник получил памятку с основными правилами пожарной безопасности и безопасного поведения.

Такого рода мероприятия формируют у детей ответственное отношение к безопасности своей жизни и жизни окружающих. Знание и соблюдение правил пожарной безопасности и безопасного поведения – ключ к спокойным и счастливым каникулам.