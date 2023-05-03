Гатчинские дартсмены – лучшие в регионе!
В Гатчине в ФОК «Арена» 29 апреля прошел Кубок Ленинградской области по дартс – 2023. Победителями во всех разрядах стали гатчинские спортсмены.
Результаты соревнований:
- Мужчины, одиночный разряд: 1 место - Ростислав Голуб (г. Гатчина), 2 место - Дмитрий Антонов (г. Гатчина), 3 место - Михаил Григорьев (г. Санкт-Петербург), Леонид Бурнашов (г. Санкт-Петербург);
- Женщины, одиночный разряд: 1 место - Наталья Степанова (г. Гатчина), 2 место - Марина Латушкина (г. Гатчина), 3 место - Анна Горностаева (г. Выборг), Татьяна Васильева (Лужский район);
- Мужчины, парный разряд: 1 место - Александр Пуриков / Сергей Владимиров (с. Рождествено / п. Сиверский), 2 место - Максим Галиев / Юрий Белокосков (г. Гатчина), 3 место - Леонид Бурнашов / Игорь Смирнов (г. Санкт-Петербург), Тимур Исмаилов / Ростислав Голуб (г. Гатчина)
- Женщины, парный разряд: 1 место - Юлия Гаврилова / Вера Никитина (пос. Сусанино / г. Гатчина), 2 место - Анна Горностаева / Ольга Суворова (г. Выборг), 3 место - Юлия Илясова / Марина Латушкина (г. Гатчина), Станислава Соколовская / Наталья Степанова (п. Войсковицы / г. Гатчина).