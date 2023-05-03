Лучший жим гатчинской сборной

Выступление гатчинской команды стало лучшим за все время участия в областных соревнованиях. В активе команды - пять золотых, две серебряных и три бронзовых индивидуальных медалей, командное золото юниоров в абсолютном зачете, личное серебро в абсолютном зачете у юниоров, командная бронза в абсолютном зачете у женщин.

Среди девушек первыми в своих весовых категориях стали Елизавета Рыжий и Карина Маркина. Второе место удалось завоевать самой юной спортсменке сборной Гатчинского района Анастасии Морозовой.

Среди юношей первое место завоевал Артем Моисеенко, а Никита Ляпищев и Вадим Первов стали третьими в своих весовых категориях.

Среди юниоров Даниил Мазунин смог подняться на верхнюю ступень пьедестала, а в абсолютном зачете стать вторым. Борис Гоман и Иван Конищев завоевали второе и третье места среди юниоров соответственно.

Среди женщин лучшие результаты соревнований показали Карина Муравьева и Марина Сомова.

Среди ветеранов Сергей Астафьев стал абсолютным победителем с результатом 142,5 кг.

Хочется отметить выступление Семена Найденик, Аркадия Козырева и Артема Камышова, которые хоть и остались за чертой призеров, но смогли побить свои личные рекорды в жиме лежа.

Готовила сборную команду Гатчинского района к выступлению тренер Центра подготовки спортивного резерва «Ника» Карина Муравьева.