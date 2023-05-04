«Бессмертный полк» в Гатчинской школе №2

В каждой российской семье есть свой герой. В этот день они были вместе с участниками акции «Бессмертный полк» на школьных линейках: ребята держали в руках портреты своих родственников, а на груди у каждого была георгиевская ленточка. Не все герои вернулись домой, но их потомки хранят память о них, их мужестве и отваге, проявленной при исполнении воинского долга.

В Гатчинской школе №2 со школьниками встретились глава города Гатчины и Гатчинского района, полковник Виталий Филоненко, участник Афганской войны Александр Стерхов и участник специальной военной операции Юрий Коренев.

Ученики вспомнили историю патриотической акции «Бессмертный полк», почтили минутой молчания героев войны.

- Историю нужно знать. Тем более молодому поколению, потому что вы – наши наследники, наследники великих народов России, - сказал, обращаясь к школьникам, глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

Вместе с ним участники акции совершили экскурс в историю Гатчины – города воинской славы. Виталий Андреевич рассказал о страшных годах оккупации Гатчины: плановом уничтожении советских людей фашистскими захватчиками, рабском труде, издевательствах, концлагерях для военнопленных и детских лагерях смерти.

- День Победы – особенный праздник для каждой семьи. Наши дедушки и бабушки рассказывали, как тяжело далась эта победа, и мы должны передать эту историческую правду следующему поколению. Наша история – это наше будущее. Это как никогда я понял, принимая участие в специальной военной операции. Украина и страны ее поддерживающие не сделали выводов из истории, не хотят помнить прошлое. А мы с вами его помним – мы строим настоящее и смотрим в будущее. Поэтому, как и 80 лет назад, победа будет за нами! – сказал участник специальной военной операции Юрий Коренев.

Звучали военные песни, патриотические стихи, каждый вспоминал дорогие сердцу имена прадедушек и прабабушек.

- Наступают дни, когда мы с радостью и гордостью носим георгиевские ленточки и начинаем вспоминать те великие годы, - сказал участник Афганской войны Александр Стерхов.

Александр Владимирович поделился воспоминаниями своей мамы, которая 13-летней девчонкой проводила на фронт своего отца. На всю жизнь ей запомнилось, как шла с ним до конца деревни, как он подарил ей значительные по тому времени деньги – три рубля. И все. С 13 лет почти до 85 лет она о нем ничего не знала. Отец пропал без вести. Прошло много лет. Когда были открыты архивы, сняты некоторые грифы секретности, семья узнала, что в составе полка он попал в окружение под Ржевом, и умер от ран, издевательств и пыток в концлагере в Прибалтике.

- Вместе с вами я сегодня вспоминаю своего деда, хотя ни разу его не видел. Наши враги не понимают, что можно убить человека, уничтожить человеческое тело, но душа-то бессмертна. И поскольку память – это свойство души, то и память бессмертна. Именно поэтому движение «Бессмертный полк» моментально охватило не только всю Россию, но и зарубежье. Мы сейчас с вами, учениками и учителями школы №2, представляем свой «Бессмертный полк». А сколько таких «Бессмертных полков» пройдет по всей стране! Да, зло заставляет нас вот так, под крышей, вспоминать наших героев. Но самое главное – вы пришли, пришли с георгиевскими ленточками, с плакатами своих родственников. Храните о них память всегда! Хватает и на наше время испытаний. Готовьтесь быть лучшими на любом фронте – в науке, у станка, на передовой… Всем вам здоровья и с праздником! – пожелал Александр Стерхов.

В этот знаменательный день в школе прошла торжественная церемония вручения знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Заслуженные значки и удостоверения ребятам вручили почетные гости – члены Совета ветеранов города Гатчины.

В завершении акции «Бессмертный полк» прошел по школьным коридорам.

После торжественной линейки ученики отправились в классы, где в рамках цикла «Разговоры о важном» говорили об истории Великой Отечественной войны.

Татьяна Можаева