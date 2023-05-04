Гатчинских ветеранов поздравили с наступающим Днем Победы

Театрализованный пролог, посвященный началу оккупации Красногвардейска (Гатчины) и подвигу 25 комсомольцев-подпольщиков, вызвал у зрителей слезы: пронзительные сцены в исполнении молодых артистов никого не оставили равнодушным. Когда на фоне метронома зазвучали имена расстрелянных героев, зал встал. Память гатчинских подпольщиков ветераны и молодежь почтили стоя…

С приближающимся Днем Победы ветеранов поздравили руководители Гатчинского района. Глава Гатчины и района Виталий Филоненко напомнил, через что пришлось пройти жителям нашего города в годы фашистской оккупации, и выразил уверенность, что сегодня мы снова победим нацизм – как 78 лет назад.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, приветствуя всех собравшихся, подчеркнула неразрывную связь поколений:

- Нашу память не задушишь, не убьешь. Потому что самые лучшие традиции – героические, трудовые, культурные у нас передаются из поколения в поколение. И нынешней молодежи остается подхватить эту эстафету памяти, чтобы все последующие поколения знали, какой ценой завоевано счастье, наша свобода и наша Победа. Я благодарна всем, кто сегодня снова встал на борьбу с фашизмом, на защиту наших интересов, нашей истории, культуры и нашего будущего. С праздником, дорогие ветераны! С Днем Победы!

На сцене выступил участник специальной военной операции Алексей Гречин. 29 октября 2022 года он добровольцем отправился в зону боевых действий. За проявленную стойкость духа и четкость выполнения поставленных задач был назначен командиром взвода. На фоне кадров легендарного фильма «Офицеры» Алексей исполнил песню «От героев былых времен…».

В этот день администрация Гатчинского района приготовила для всех гостей праздника особый музыкальный подарок: концерт легендарных музыкантов из Белоруссии под руководством народного артиста СССР, композитора и певца Владимира Мулявина. В Советском Союзе этот коллектив был известен как «Песняры».

Завершилось мероприятие исполнением песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы», написанной более полувека назад. Это песня на все времена. И сегодня, как в те далекие военные годы, нам вновь нужна одна победа: одна на всех – мы за ценой не постоим.