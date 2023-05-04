На боксерском ринге в Вырице

Открытое первенство по боксу проходило 29 и 30 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Вырица и было посвящено основателю бокса в Вырице, мастеру спорта СССР Борису Анатольевичу Алексееву. 27 марта ему исполнилось 80 лет!

В соревнованиях приняли участие 205 спортсменов из Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

Гатчинский район представляли две команды: от Гатчинской спортивной школы №2 (тренеры А.А. Кочуков, А.В. Моргун, Н.В. Рудь) и Районной спортивной школы «Юность» (тренеры К.Ю. Осиев, Н.В. Мошкин).

По итогам первенства боксеры Гатчины и района завоевали 14 золотых и 18 серебряных медалей.

Победителями в своих возрастных группах стали Андрей Пономарев, Мирон Галкин, Ойбек Кабулжанов, Анатолий Полищук, Илья Жиляев, Роман Суворов, Матвей Семериков, Никита Кильдеев, Руслан Левин, Тимур Атакишиев, Данияр Козулуков, Никита Поленок, Илья Клюев, Артем Чекалдин.

Гатчинские тренеры поздравляют всех победителей, призеров и тренерский состав спортивных коллективов, принявших участие в соревнованиях. А также выражают благодарность организатору мероприятия - Константину Осиеву и надеются, что эти соревнования станут традиционными.

Наталья Рудь