Ангелы в белых халатах

С профессиональным праздником медсестер поздравляли руководители Гатчины и района, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Со словами искренней признательности за добросовестный труд и верность выбранной профессии к сестрам милосердия обратился главный врач Гатчинской КМБ Роман Осадчий.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула ответственность, которая лежит на медицинских сестрах, и большую роль их сердечного отношения к пациентам:

- Врачам очень важно знать, что рядом – надежный человек: от профессионализма медсестры, выполняющей предписания доктора, зависит успех лечения. А главное, от вашего чуткого, внимательного отношения к каждому пациенту. Доброе слово, умение вселить в человека уверенность – залог выздоровления.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко в своем поздравительном слове отметил сложность и специфику работы медсестры:

- Ухаживать за больными, выполнять медицинские процедуры – это нелегкий труд, и не каждый может это выдержать. Вы взяли на себя непростую задачу, и с честью ее выполняете, – сказал Виталий Андреевич.

Благодарность главы администрации Гатчинского района и главы города и района получили: медсестра отделения медицинской профилактики Гатчинской поликлиники Ирина Головина, медсестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации стационара Гатчинской КМБ Илона Осипова, старшая медсестра неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения первичного сосудистого отделения стационара Ольга Мукалова, медсестра врача общей практики терапевтического отделения поликлиники «Аэродром» Светлана Чиркина, участковая медсестра Батовского кабинета семейного врача Татьяна Якушева.

Медсестрам Ольге Сергиенко, Надежде Хроменковой и Анне Ребо Виталий Филоненко вручил ценный подарок – наручные часы.

От себя лично и от всех гатчинцев медсестер поздравили областные парламентарии Александр Русских и Татьяна Бездетко.

- Сестричками могут работать только люди с огромной душой. Спасибо за то, что вы есть. Без вас медицина существовать не может! – сказала Татьяна Викторовна.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина отметила, что медицинские сестры – основа и опора практической медицины:

- Ваши добрые руки поднимают людей на ноги. Спасибо вам за верность профессии, которую вы выбрали по зову души и по велению сердца, за вашу любовь к людям, за то, что дарите нам надежду.

Депутаты областного парламента вручили медсестрам Гатчинской КМБ награды.

Все, кто поздравлял медсестер в этот день, отмечали их самоотверженную работу во время пандемии. Людмила Нещадим, выражая благодарность сестрам милосердия за их труд, отметила острую нехватку медсестер в системе гатчинского здравоохранения.

На данный момент в Гатчинской КМБ утверждено 1212 должностей средних медицинских работников, из них 820 должностей медицинских сестер. Работает 581 медсестра, в том числе 290 – в амбулаторно-поликлинической службе, 282 – в стационаре. 90 медицинских сестер имеют высшую квалификационную категорию, восемь гатчинских сестер милосердия – с высшим сестринским образованием.

Медицинские учреждения Гатчины и района ждут новые кадры: нашему здравоохранению очень нужны «ангелы в белых халатах».

Екатерина Дзюба