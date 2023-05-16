Древние крепости и старинные дворянские усадьбы Ленобласти зовут на «Ночь музеев»

Региональные краеведческие музеи, усадьбы и крепости подготовили для посетителей более полусотни образовательных и развлекательных активностей.

Например, в крепости Корела все желающие могут посетить открытые уроки «Суворов в Кексгольме», а специалисты спортивного клуба «Веста» проведут «Фотоориентирование». В Ивангородской крепости можно будет научиться стрельбе из лука и гончарному ремеслу, а в Копорской крепости – продегустировать Иван–чай.

«Домик няни Александра Пушкина» в Кобрино приглашает на «Деревенские посиделки» ― здесь посетители узнают, как жила самая известная няня России и познакомятся со старинными русскими традициями и обрядами.

Музей-усадьба «Приютино» проведет для гостей экскурсию по ночному усадебному парку, а гости музея-усадьбы «Суйда» смогут составить чертеж по старинному рукописному учебнику, написанному знаменитым прадедом Александра Пушкина – Абрамом Ганнибалом, увидят личные вещи «петровского арапа» и его потомков и посетят выставку «Георгиевский крест».

В «Ночь музеев» в доме-музее Николая Андреевича Римского-Корсакова в Тихвине прозвучат произведения Бетховена и Шумана, а продолжением концерта станет музыкальный антракт с участием трио «ART».

Увлекательное путешествие в мир реставрационных открытий подготовили сотрудники музея-усадьбы «Рождествено» совместно с Международным центром реставрации. Гостям программы предстоит внимательно изучить предмет из коллекции музея, почувствовать себя исследователем и провести реставрационный совет, а после посетить реставрационную мастерскую и поучаствовать в работе специалистов.

Кингисеппский музей познакомит посетителей с ремеслами и промыслами, бытовавшими на территории края, расскажет о передаче ремесленного опыта из поколения в поколение, в Киришском краеведческом музее будет работать ретрофотоателье «В объективе – музей!», а Лодейнопольский музей зовет в «Научную лабораторию» и «Игротеку» ― настольные и подвижные игры на открытом воздухе.

С подробной программой акции «Ночь музеев» в Ленинградской области можно познакомиться на сайте регионального Музейного агентства.