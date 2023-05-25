Третья олимпиада Алины Хамцовой

Когда ребёнку читают по вечерам

Алина Хамцова — отличница с самого первого класса, но помимо учёбы в школе у неё всегда было много и других интересов.

- Для меня всегда был важен сам процесс познания, - признаётся она. - Вне школы есть много интересных вещей, которых нет в рамках учебной программы. А мой интерес к учёбе начинается с того, что я люблю.

Алина окончила Гатчинскую музыкальную школу им. М.М. Ипполитова-Иванова по классу фортепиано, с раннего детства серьёзно занимается иностранными языками. И тогда же, в раннем детстве, началась её любовь к литературе.

- На самом деле в этом был какой-то психологический момент, - улыбается она. - Я была сложным ребёнком в плане того, что долго не могла уснуть по вечерам. Мне много читали перед сном. И когда родители поняли, что сказки всего мира заканчиваются, и в их памяти тоже, они начали ставить мне аудиокниги на ночь. Наверное, тогда книги для меня стали чем-то, что помогает отвлечься от мира реального и, одновременно, пробуждает интерес к миру фантазии, истории... Серьёзно я начала читать классе в пятом-шестом. Начала, конечно, с фантастики. Моя любовь с детства – братья Стругацкие.

На пути к литературному Олимпу

Алина называет себя абсолютным гуманитарием. Первой её интерес к языкам и литературе подметила учитель начальных классов Елена Юрьевна Никифорова. Подметила и начала поддерживать и развивать её литературный талант.

С пятого класса руководителем и наставником Алины по литературе стала Татьяна Валентиновна Клышникова, которая ещё больше помогла ей погрузиться в этот удивительный и прекрасный мир мыслей и образов. Татьяна Валентиновна направляла и поддерживала Алину и на пути к её творческим победам, готовя к конкурсам и олимпиадам по предметам филологического цикла.

- Поначалу я делала ставку на русский язык, потому что прежде у меня уже был хороший опыт с учениками в этом направлении, - рассказывает Татьяна Валентиновна. - Когда стало понятно, что Алина склоняется к литературе, мы стали заниматься с ней именно этим. Мы писали с ней сочинения, театральные рецензии для конкурсов, фельетоны. Особо ни на что не нацеливались — просто писали и писали ради удовольствия. Алине это нравилось. Она писала сама, а когда что-то не получалось, приходила ко мне, и я проверяла – на речь, логику, грамматику. Мы над этим всегда много и серьезно работали, продолжаем работать и сейчас.

Творческие работы Алины были опубликованы в сборнике «Моя жемчужина – Ленинградская область», в литературном альманахе образовательного центра «Сириус», на интернет-ресурсе «Юнпресс».

Три олимпиады Алины Хамцовой

Результаты такого творческого содружества не заставили себя долго ждать. В 2019 году Алина стала победителем Малой областной олимпиады по литературе. Это дало ей право на участие в программе по филологии центра развития одарённых детей Ленинградской области «Интеллект».

В 2020 году она стала призёром муниципального этапа олимпиады по литературе, немецкому, русскому и английскому языкам и регионального этапа по русскому языку. Бонусом стало участие в сессиях по литературному творчеству центра «Интеллект» и программы фонда «Талант и успех» в «Сириусе».

В 2021 году Алина попала в пятерку победителей Всероссийской олимпиады школьников по литературе. А в 2023 году она стала абсолютным победителем этой олимпиады!

- У меня были ребята, которые успешно участвовали в олимпиадах, - говорит Татьяна Валентиновна. - Но такой успех – впервые. Алина - просто молодец!

Последний этап Всероссийской олимпиады – это целая неделя испытаний. Триста школьников со всей России, три тура – аналитический, творческий и устный. И это совсем не просто. Каждая олимпиада – это не только хорошее знание литературы, она требует ещё и определённых познаний в других видах искусства. Так, одно из заданий устного тура олимпиады – рассказать о литературном произведении с театральной точки зрения. Например, проанализировать Чехова с точки зрения японского театра кабуки.

- И все-таки главное в любой олимпиаде – хорошее, твёрдое знание школьной программы, - уверена Татьяна Валентиновна. - Это фундамент, а потом уже строится всё «здание».

Первое лирическое отступление

Как говорит Татьяна Валентиновна, для неё одно из самых знаковых достижений Алины – специальный приз на олимпиаде 2021 года за лучший анализ поэтического текста.

- Это на самом деле очень серьёзно, - говорит учитель. - Анализ лирических произведений, то есть поэтических текстов — это самое сложное, это задача настоящих филологов. Школьники на олимпиадах, как правило, выбирают для анализа прозу... Алина выбрала для себя самое сложное и интересное – лирику. Когда работаешь с ребёнком, главное – почувствовать, как он воспринимает разные роды литературы и разные художественные произведения. И я поняла: лирика – это её. Возможно, дело ещё в том, что я сама больше настроена на лирику, я сама её люблю. И Алина поняла себя в этом смысле, поняла, что лирика – это то, что созвучно её внутреннему миру.

Формула успеха

Как считает Татьяна Валентиновна, у ребёнка должны быть три опоры: семья, наставник и единомышленники.

- Детям нужна всесторонняя поддержка, - говорит она. - Я считаю, что решающее значение всегда имеет семья. Это как фундамент, на котором выстраивается всё дальнейшее. Если родители заинтересованы в том, чтобы ребенок развивался, чтобы он получил хорошее образование, они выстраивают соответствующий вектор развития и во всём помогают и ребёнку, и учителю. Если ребёнок – гуманитарий по складу, ему важно расти в творческой атмосфере. Несмотря на то, что родители Алины – не творческих профессий, они сумели создать нужную атмосферу в своей семье, потому что увидели интерес к этому у своего ребёнка. В этой семье – каждую неделю поход в музей или театр, обязательное обсуждение увиденного, поиск и приобретение важных и интересных книг.

По словам учителя, очень важна и среда, в которой ребёнок оказался, придя в школу.

- Если он попадает в класс, в котором ему не комфортно, он будет прятать свои способности, - считает Татьяна Валентиновна. - Алине повезло и с этим. У нас был хороший, дружный, читающий класс. Мы с ребятами много говорили и рассуждали о литературе, и каждый старался высказать свое мнение. Думаю, это тоже помогало развиваться её потенциалу.

Современные дети – какие они?

У Татьяны Валентиновны Клышниковой – почти сорок лет педагогического стажа. И кому, как не опытному учителю, рассказать, что собой представляют современные дети.

- Дети как дети - такие же, как и были всегда, - говорит она. - Только гаджеты у них появились. Я с этим не борюсь. Да и как бороться, если это - жизнь? Да, сейчас это наша жизнь. Да, они стали меньше читать. Возможно, это связано ещё и с тем, что в школе увеличилась нагрузка, и у детей просто нет физически времени на чтение... Думаю, надо проще относиться к современным детям, к тому, что они стали меньше читать. С этим бесполезно бороться, нужно это просто принимать. И продолжать выстраивать отношения с ребёнком - на тех же самых уроках литературы, например.

...Раньше считалось, что главная обязанность учителя – научить, а сейчас учителя уже от этого немножечко отходят. Дети развиваются сами. Даже если они не выберут литературу, они будут развиваться в каком-то другом направлении. И этому, конечно, способствует и интернет. Что касается так называемого поверхностного, клипового мышления и клипового сознания... Думаю, это просто новые модные слова. Знаете, всегда были дети, которые хотели и могли учиться, и те, кто этого не умел или не хотел. Так было всегда, и это соотношение между детьми примерно таким осталось и сейчас. Алина — абсолютно современный ребёнок. Она живёт в современном обществе и использует гаджеты, как и другие дети. Любой ребёнок, даже одарённый, проходит все соблазны своего времени...

Учитель должен уважать ребёнка

- Учитель – это работа, - говорит Татьяна Валентиновна. - Это серьёзная, сложная, трудная и замечательная работа. А замечательной она становится тогда, когда ты думаешь: всё, пора уходить, а потом думаешь: боже мой, а как же я буду без всего этого жить?!

...Какими качествами должен обладать педагог? Чтобы ребенок раскрылся, важно добиться его признания, важно, чтобы он видел в тебе хорошего человека и настоящего профессионала. Это, наверное, самое сложное в нашей профессии. Если учитель этого добивается, значит, он - хороший учитель. Учитель должен уважать ребёнка, принимать его таким, каков он есть. А это тоже очень трудно. Думаю, для учителя главное — передавать ребёнку свои знания и понимать, осваивает он их или нет. А для педагога-наставника важно увидеть, разглядеть способности ребенка и помочь ему развиваться в этом направлении. А потом уже начинается самостоятельная работа, начинается саморазвитие...

Второе лирическое отступление

В родной школе одиннадцатикласснице Алине Хамцовой осталось провести всего несколько дней. Она спокойно и уверенно смотрит в будущее: победа в последней олимпиаде подарила ей замечательную возможность — поступить без экзаменов в любой российский профильный вуз. Алина выбрала филологический факультет Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Но девушка хочет стать не просто филологом, а преподавателем и наставником. Кстати, готовясь к новой жизни вне стен школы, она продолжает читать.

- Олимпиада по литературе довольно специфичная: она требует знаний в области литературоведения, истории литературы и так далее. Я рада, что сейчас могу немножечко отойти от всего этого и снова просто наслаждаться чтением художественной литературы. Сейчас я закрываю свой давний гештальт по зарубежной литературе. Недавно прочитала книгу «Сто лет одиночества» Маркеса. Это невероятно!

Кстати, эту книгу Маркеса учитель и её ученица прочитали почти одновременно: одна – уже в зрелости, другая – в совсем ещё юном возрасте. Обе получили потрясение, обе долго потом больше ни о чем не могли думать... И, похоже, что увлекательное обсуждение этой невероятной книги у них ещё впереди.





Юлия Лысанюк