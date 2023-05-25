Житель Гатчины ответит в суде за преступление семилетней давности

Следственными органами СК России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Гатчины 2000 года рождения. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствием установлено, что обвиняемый в 2016 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Тюменской области с использованием сети Интернет. В июле 2016 года следственными органами СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело и передано по территориальности в следственное управление СК России по Ленинградской области. В 2017 году предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, так как злоумышленник использовал методы технической конспирации. Однако межведомственной аналитической следственно-оперативной группой по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы, возглавляемой руководителем следственного управления Сергеем Тихоновичем Сазиным, продолжалась следственно-оперативная работа, направленная на установление виновного лица и привлечение его к ответственности.

Ход и результаты расследования уголовного дела были также заслушаны на оперативном совещании с участием руководства и сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия по СЗФО ГУК СК России и СУ СК России по Ленинградской области и контролировались заместителем председателя СК России Александром Владимировичем Клаусом. В ходе совещаний были тщательно изучены материалы уголовного дела, даны подробные указания о проведении конкретных следственных действий и экспертных исследований с использованием новых методик расследования преступлений в сфере информационных технологий, которые в последующем координировались и контролировались межведомственной аналитической следственно-оперативной группой.

В марте 2023 года следствие было возобновлено. В результате выполнения комплекса дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции установлено лицо, совершившее данное преступление. Им оказался местный житель из Гатчины 2000 г.р., который был незамедлительно задержан. В ходе допроса обвиняемый сознался в совершении преступления.

Следователями проведен значительный комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен ряд сложных судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации пресс-службы СК России по Ленинградской области