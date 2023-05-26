Финансовая грамотность для детей

С какого возраста лучше начинать?

Чем раньше, тем лучше - считают специалисты! Уже примерно с трех лет дети понимают, что деньги помогают удовлетворить многие их потребности. Например, желанную игрушку в магазине можно получить только в обмен на деньги. Следующая задача родителей – помочь им понять, откуда берутся деньги и на что их приходится тратить.

Начинать знакомить ребенка с финансами можно уже в 5-6 лет. Это могут делать родители как личным примером, так и с помощью игр, рассказов, образовательных программ. Малышам, конечно, еще рано объяснять, как устроена экономика и что такое кредиты, но им уже можно дать общее представление о деньгах.

Расскажите ребенку о своей работе, в частности, сколько стоит один час вашего труда. Самым маленьким можно сказать, сколько вам нужно работать, чтобы купить новую игрушку.

Берите с собой ребенка в поход по магазинам. Объясняйте ему, почему вы купили именно эти товары, сколько они стоят и каков общий бюджет на покупки. Рассказывайте, сколько денег отводится на продукты для всей семьи, а сколько остается на сладости.

Когда малыш подрастет, ему можно выдавать первые карманные деньги. Пусть знакомится с разными монетами и купюрами, сравнивает их между собой, сортирует, считает. Дошколята уже могут совершать небольшие самостоятельные покупки, но важно их приучить нести ответственность за свои финансовые траты.

Если ребенок потратил выделенные ему деньги раньше времени или потерял их, не спешите возмещать ему эту сумму. Обсудите с ним сложившуюся ситуацию: это поможет сформировать у него бережливый подход к тратам.

Еще один способ знакомства с деньгами – собственная копилка. Можно предложить ребенку обзавестись сразу тремя копилками: одна – для текущих расходов и развлечений, другая – для сбережений (на что-то более дорогостоящее), третья - для инвестиций (деньги на будущую взрослую жизнь). Помогайте ему грамотно распределять средства между копилками.

С раннего возраста ребенка стоит приучать к труду, объясняя, что каждый член семьи должен вносить посильный вклад в общее благо. Ни в коем случае не оплачивайте выполнение домашних обязанностей, иначе вы рискуете воспитать человека, который ничего не станет делать бесплатно! Учите ребёнка благотворительности: важно уметь отдавать, ничего не требуя взамен.

Как говорят специалисты, финансовая грамотность закладывается именно в семье. Поэтому самое главное, что вы можете сделать для воспитания в ребенке экономических навыков, – стать ему примером во всем. Вряд ли имеет смысл рассказывать ребёнку, как нужно вести бюджет и планировать покупки, если вы сами не умеете тратить деньги и постоянно «спускаете их на ветер».

Учимся, играя!

Дети, как известно, лучше всего учатся, играя. Играйте со своим малышом в простые игры – например, в магазин или рынок. В таких играх можно использовать настоящие деньги.

Расставьте на столе разные «товары», развесьте на них ценники, решите, кто будет покупателем, а кто – продавцом. Задача первого – собрать нужную сумму на покупку и получить сдачу, задача второго – пересчитать полученное.

Вместе сортируйте деньги по номиналу, цвету, размеру. Ищите закономерности – одинаковые или лишние в ряду монеты и купюры. Такие игры развивают моторику, внимание, речь, визуальную память, повышают интерес к математике.

Повышать финансовую грамотность можно всей семьей, играя в такие игры, как «Монополия» или «Денежный поток». Финансовые игры позволяют моделировать ситуации, с которыми ребёнок встретится в будущем. Прорабатывайте ошибки, извлекайте ценные уроки во время игры, чтобы потом не допускать их в жизни.

Учимся, читая!

На книжном рынке есть много книг для детей, развивающих финансовую грамотность. Среди них - «Финансовая грамотность в сказках. История монетки» Елены Ульевой, «Волшебный банкомат» Татьяны Поповой и Анастасии Булавкиной, «Удивительные приключения в стране Экономика» Игоря Липсица, «Пёс по имени MoneY» Бодо Шефера.

Можно вместе почитать книгу Сергея Федина «Финансовая грамотность»: это настоящий учебник с вопросами и задачами как о семейном бюджете, так и об истории экономических процессов.

Взрослым будет полезно прочитать книгу Ольги Андреевой «Мама, папа, дайте денег! Как воспитать у детей разумное отношение к финансам». Автор очень подробно рассматривает поэтапное развитие финансовой грамотности у детей в соответствии с разными возрастами. Также она даёт практические советы о том, как родителям отвечать на сложные житейские вопросы. Например, почему родители не могут зарабатывать больше, считать свою семью бедной или богатой и т.д.

Помогут мультики!

Включайте ребенку образовательные мультфильмы. В некоторых сериях «Смешариков» веселые персонажи обучают маленьких зрителей таким понятиям, как накопления, кредиты, инвестиции. Герои рассказывают о важности обязательств и их исполнения, ищут выходы из сложных финансовых ситуаций.

Веселые персонажи «Фиксиков» рассказывают, откуда взялись деньги и почему из-за них нельзя ссориться.

В мультике «Три кота» можно узнать, как правильно вести себя во время первого похода в магазин.

Есть и специальные мультфильмы – «Азбука денег тётушки Совы» и «Азбука финансовой грамотности для детей».

Образовательная программа для малышей от Центробанка

В 2018 года Банк России предложил разработанную вместе с Министерством образования и науки образовательную программу «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детских садов.

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит детей с основными финансово-экономическими терминами: труд и товар, деньги и цена, а также с этическими понятиями: честность, щедрость, экономность и трудолюбие. В результате дошкольники получат представление о важности труда и мире профессий, торговле и семейном бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других стран.

Чтобы превратить процесс обучения в увлекательную и понятную для детей игру, в программе даются все необходимые для этого методики и теоретические материалы, учебная литература, примеры игр и конкурсов, детские сказки, пословицы и поговорки по каждой теме.

Отдельный блок программы посвящен рекламе – для того, чтобы дети научились объективно ее оценивать и отличать свои реальные потребности от навязанных. Еще одна задача программы – помочь малышам с раннего детства сформировать полезные экономические навыки и привычки. В частности, беречь свои и чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду. На основе рекомендаций программы педагоги могут разрабатывать уроки самостоятельно.

Цифровой ликбез для детей и взрослых «Вклад в будущее» разработал и предложил благотворительный фонд Сбербанка. В эту программу входят видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров России: «ВKонтакте», благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», «Почты России», «Лаборатории Касперского».

Мобильные финансовые приложения для детей

Можно использовать также полезные мобильные приложения, которые познакомят малышей и подростков с основными финансовыми понятиями, объяснят, как зарабатывать и копить первые деньги, научат следить за доходами и расходами, достигать своих целей и вести бизнес.

«Барбоскины: игра в супермаркет» - простое игровое приложение для самых маленьких детей (от 3 до 4 лет). Эта игра тренирует внимание, развивает навыки счета и учит следовать плану. Герои мультфильма отправляются в супермаркет со списком покупок. Нужно помочь им собрать в корзину нужные товары, а потом рассчитаться на кассе. Для оплаты покупок ребенок должен выбрать подходящие по номиналу купюры или монеты.

Приложение «Три кота: финансы для детей» (от 4 лет) поможет разобраться, что такое деньги, как их зарабатывать, копить и разумно тратить. Выполняя задания вместе с Коржиком, Карамелькой и Компотом, ребенок узнает, как пользоваться банковской картой, планировать расходы и доходы, ставить финансовые цели и достигать их. Котята объяснят, как не попасться на уловки мошенников, разберут тему осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде. В финале игры ребенок сможет попробовать себя в роли предпринимателя: вместе с героями он откроет свой первый бизнес-ресторан.

Приложение «Карманные деньги за математику» поможет детям научиться считать деньги и управлять ими в будущем. В этом приложении есть примеры разной степени сложности. Они натренируют дошкольников и учеников младших классов решать математические задачи. Чем быстрее ребенок решает задачи, тем больше очков он получит на свой виртуальный баланс.

Программа «Я коплю» подойдёт детям от 6 до 12 лет. Она научит ребенка ставить финансовые цели и копить на них. Игрок задает цель накоплений и нужную сумму, указывает, сколько денег у него уже есть, и как много он получает на карманные расходы в неделю. Постепенно ребенок привыкает записывать в приложении свои доходы и расходы. Виртуальная копилка позволяет отслеживать, насколько удалось приблизиться к желанной покупке и какую сумму еще осталось собрать.

Юлия Лысанюк