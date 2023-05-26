Ленобласть встречает молодых медиков

― Это первое мое подобное выступление перед потенциальными работниками сферы здравоохранения Ленобласти. Это ― моя инициатива и она абсолютно «корыстная» ― я заинтересован в том, чтобы в Ленобласти не было дефицита кадров в медицине, ― подчеркнул губернатор, открывая встречу.

Глава региона обозначил областные меры соцподдержки молодых медиков: единовременная выплата молодому специалисту в размере 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты по 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет. Александр Дрозденко также рассказал о строительстве новых объектов здравоохранения, программе реновации и обновлении оборудования в больницах.

― Очень важно, чтобы молодые врачи освоились и, что называется, «пустили корни» в нашем регионе за те три года, что они работают после целевого обучения. Они обзаведутся друзьями, семьей, увидят преображение своих городов и уже не захотят уезжать. На это мы делаем ставку, ― добавил Александр Дрозденко.

Студенты задавали свои вопросы губернатору: в каких именно больницах не хватает специалистов, можно ли получить квартиру в своем городе, чтобы съехать от родителей, каков реальный уровень зарплаты начинающего врача.