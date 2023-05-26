Награды киберспортсменов на чемпионате России

Сборная Ленинградской области впервые принимала участие в чемпионате России по компьютерному спорту. В ее состав вошли четыре спортсмена, и им удалось завоевать две медали. Гатчинский спортсмен Сергей Платов занял второе место в дисциплине «файтинг». Бронзу в дисциплине «технический симулятор - «гонки на дронах» завоевал Александр Холодных из Кировска. Это два сильнейших на сегодняшний день киберспортсмена региона.

В этом году в Ленинградской области аккредитовалась спортивная федерация компьютерного спорта. Ее председателем стал Максим Панкращенко. Киберспорт – не соревнование человека с компьютером, это именно соревнование человека с человеком или команды с командой, где компьютер выступает в роли спортивного инвентаря, а игра обеспечивает виртуальное пространство и правила состязания.