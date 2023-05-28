«Ленинградец» сыграл по-чемпионски
Футбольный клуб «Ленинградец» из Ленинградской области досрочно вышел в первую лигу — за два тура до конца чемпионата команда выиграла в матче против команды «Торпедо-Владимир» в первенстве Футбольной национальной лиги сезона 2022/2023.
Футболисты «Ленинградца» одержали победу над соперниками из владимирского футбольного клуба со счетом 4:0.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ФК «Ленинградец» с досрочным выходом в первую лигу.
«Ваша победа — результат большой системной работы, общих усилий игроков, тренеров, всех, кто был причастен к созданию и развитию в течение последних лет футбольного клуба «Ленинградец». За вас болеет вся наша область, на вас равняются сотни мальчишек, которые только начинают играть в футбол. И в этом смысле достижение «Ленинградца» — выход команды в первую лигу — это новый стимул для развития массового детского футбола в области.
Желаю новых успехов! Ленинградцы с вами! Так держать!», — говорится в телеграмме главы региона игрокам, тренерам и руководству ФК «Ленинградец».
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Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти