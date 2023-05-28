«Ленинградец» сыграл по-чемпионски

Футболисты «Ленинградца» одержали победу над соперниками из владимирского футбольного клуба со счетом 4:0.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ФК «Ленинградец» с досрочным выходом в первую лигу.

«Ваша победа — результат большой системной работы, общих усилий игроков, тренеров, всех, кто был причастен к созданию и развитию в течение последних лет футбольного клуба «Ленинградец». За вас болеет вся наша область, на вас равняются сотни мальчишек, которые только начинают играть в футбол. И в этом смысле достижение «Ленинградца» — выход команды в первую лигу — это новый стимул для развития массового детского футбола в области.

Желаю новых успехов! Ленинградцы с вами! Так держать!», — говорится в телеграмме главы региона игрокам, тренерам и руководству ФК «Ленинградец».

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Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти